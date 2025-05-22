Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со снятием денег в банкоматах — детали

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Один из клиентов ПриватБанка рассказал о проблеме со снятием пенсионных и зарплатных средств со своих карт в банкоматах финучреждения. Многократные попытки снять сумму, не превышающую 5 тыс. грн, каждый раз оказывались неудачными.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о снятии средств в банкоматах ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, гражданин пытался снять наличные средства в банкомате с пенсионной и зарплатной карты в разных локациях города, однако банкоматы предлагали к выдаче небольшие суммы.

"Вчера 19.05.2025 года я пытался снять наличные средства с пенсионной карты. Две попытки в течение дня были неудачными. Один раз в банкомате на Лесном массиве, второй раз в ТРЦ Район. Сегодня 20.05.2025 года история повторилась. Теперь уже с зарплатной карты. Объясните, может есть ограничения на снятие наличных средств? Каждый раз сумма снятия не превышала 5000 гривен...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке и какие ограничения действуют на снятие наличных

На портале представители банка не ответили на обращение. Учитывая информацию финучреждения, на различные способы снятия наличных в ПриватБанке установлены разные ограничения.

В частности, в банкомате действуют следующие ограничения:

снятие наличных с карты ПриватБанка — 20 тыс. грн в три часа, 100 тыс. грн в сутки;

снятие наличных с карты другого финучреждения — 20 тыс. грн за одну операцию, 20 тыс. гривен на три часа.

В рамках услуги "Снять без карты" действуют следующие лимиты:

за первый заказ услуги — 4 тыс. грн в течение 24 часов (всего или за одну транзакцию);

за дальнейшие снятия — 4 тыс. грн за одну операцию, 20 тыс. грн в течение 24 часов (максимум пять операций в 24 часа).

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить кэшбек за переводы с картой Mastercard. В частности, во время последней волны акции можно получить до 500 грн.

Также сообщалось, что клиенты ПриватБанка теряют средства со счетов из-за несовершенства системы безопасности. Известно, по какому механизму граждане могут вернуть утерянные деньги.