Обмін валюти в Ощадбанку: про що попередили українців

Через повномасштабну війну з Росією в Україні посилили правила щодо обміну іноземних валют. Наприклад, державний Ощадбанк відмовить в операції, якщо клієнт прийде у відділення без одного важливого документа.

Про проблеми з обміном валют в Ощадбанку повідомив один із клієнтів у розділі "Відгуки" на сайті Мінфін, передає Новини.LIVE.

Чому в Ощадбанку не так просто обміняти валюту

Як написав чоловік, 16 травня він зайшов в одне із відділень банку в Одесі, щоб обміняти 50 євро. Однак касир відмовилася надавати цю послугу без оригіналу паспорта.

"Сума обміну становить близько 2200 гривень, що в сотні разів менше від встановленого НБУ ліміту в 400 000 гривень для операцій без ідентифікації", — написав він.

Що кажуть в Ощадбанку

У службі підтримки банку редакції Новини.LIVE розповіли, що банки дотримуються постанови Національного банку України (НБУ) № 18. У ній йдеться про те, юридична чи фізична особа, яка зареєстрована або постійно проживає в РФ або в Республіці Білорусь, не може здійснювати в банках будь-які валютні операції.

Відповідно, коли людина приходить у відділення з метою купити чи продати валюту, працівник банку має встановити факт, чи є місцезнаходження (реєстрація/постійне проживання) фізичної особи на території РФ або Республіки Білорусь.

"Тобто фізична особа має пред'явити документ, що посвідчує особу при здійсненні валютно-обмінної операції", — пояснили у службі підтримки Ощадбанку.

Там також зазначили, що паспорт знадобиться незалежно від того, яку суму хоче обміняти клієнт.

