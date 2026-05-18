Головна Фінанси В Ощадбанку можуть відмовити в обміні валют: причина в одному документі

В Ощадбанку можуть відмовити в обміні валют: причина в одному документі

Дата публікації: 18 травня 2026 06:01
Обмін валюти в Ощадбанку: про що попередили українців
Жінка біля відділення Ощаданку, люди проходять повз пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Через повномасштабну війну з Росією в Україні посилили правила щодо обміну іноземних валют. Наприклад, державний Ощадбанк відмовить в операції, якщо клієнт прийде у відділення без одного важливого документа.

Про проблеми з обміном валют в Ощадбанку повідомив один із клієнтів у розділі "Відгуки" на сайті Мінфін, передає Новини.LIVE

Чому в Ощадбанку не так просто обміняти валюту

Як написав чоловік, 16 травня він зайшов в одне із відділень банку в Одесі, щоб обміняти 50 євро. Однак касир відмовилася надавати цю послугу без оригіналу паспорта. 

"Сума обміну становить близько 2200 гривень, що в сотні разів менше від встановленого НБУ ліміту в 400 000 гривень для операцій без ідентифікації", — написав він. 

Що кажуть в Ощадбанку

У службі підтримки банку редакції Новини.LIVE розповіли, що банки дотримуються постанови Національного банку України (НБУ) № 18. У ній йдеться про те, юридична чи фізична особа, яка зареєстрована або постійно проживає в РФ або в Республіці Білорусь, не може здійснювати в банках будь-які валютні операції. 

Відповідно, коли людина приходить у відділення з метою купити чи продати валюту,  працівник банку має встановити факт, чи є місцезнаходження (реєстрація/постійне проживання) фізичної особи на території РФ або Республіки Білорусь.

"Тобто фізична особа має пред'явити документ, що посвідчує особу при здійсненні валютно-обмінної операції", — пояснили у службі підтримки Ощадбанку.

Там також зазначили, що паспорт знадобиться незалежно від того, яку суму хоче обміняти клієнт. 

Як повідомляли Новини.LIVE, що пенсіонерам можуть заблокувати рахунки в Ощадбанку. Під обмеження потрапляє уся сума на рахунку, якщо є виконавче провадження. Та якщо банк отримає постанова про зняття арешту, то боржник отримає доступ до суми у межах 17 294 гривень. 

Ще Новини.LIVE писали, що  Ощадбанк може списувати певні суми коштів з зарплатних карт. Таким чином компанії можуть зручніше розраховуватися з працівниками, однак для клієнтів все одно передбачені деякі комісії у 2026 році. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
