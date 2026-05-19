Ощадбанк не знімає комісію під час низки операцій: хто може скористатися

Операції в Ощадбанку: для яких карт діють вигідні тарифи
У державному "Ощадбанку" передбачені лояльні умови обслуговування для низки банківських карток. Зокрема, для деяких з них не передбачені комісії на перекази з картки на картку, зняття готівки в банкоматах, встановлені підвищені відсоткові ставки за вкладами та спеціальні умови оформлення іпотеки.
Про те, на які банківські продукти передбачені особливі умови у фінустанові, розповідають Новини.LIVE.
Для яких карт діють вигідні умови в Ощадбанку
Особливий підхід в обслуговуванні мають не всі картки в Ощадбанку. Зокрема, можна заощадити на виконанні низки операцій для таких банківських продуктів як "Моя картка", "Платіжна картка для виплат", "Моя зарплатна".
- "Моя картка"
Така банківська картка призначена для розрахунків в торгових точках та онлайн, здійснення переказів між картками, оплати комунпослуг, отримання доходу від депозитів. Умови передбачають:
- безплатні перекази з картки на картку;
- відсутність комісії під час зняття готівки в банкоматах;
- обслуговування в іноземних валютах.
Також для власників таких карт доступна участь в акційних програмах від VISA та Mastercard.
- Платіжна картка для виплат
Така карта передбачає оперативне та безпечне отримання виплат в межах законодавства країни. В основному призначена для нарахування пенсій та інших соціальних виплат. Згідно з умовами обслуговування:
- відсутня плата за оформлення та обслуговування;
- немає комісії під час видачі готівкових коштів у відділеннях та банкоматах;
- для пенсіонерів передбачені підвищені відсоткові ставки за грошовими вкладами.
Доступна участь в акціях від VISA та Mastercard.
- "Моя зарплатна"
Така платіжна банківська картка передбачає низку переваг для власників, зокрема:
- збільшена відсоткова ставка за вкладами;
- спеціальні умови для оформлення іпотечного кредиту.
Поширюється можливість участі в акціях від VISA та Mastercard.
- Кредитна картка
Такі карки надають доступ до великих кредитних лімітів з пільговим періодом 92 дні на вибрану категорію. Також передбачений низький відсоток річних, є доступ до сервісу оплати частинами та додаткових знижок у магазині АТБ.
Як оформити карту Ощадбанку онлайн
Зробити замовлення будь-якої з вищеперелічених банківських карт можна онлайн на сайті Ощадбанку або особисто у відділенні. Зокрема, для того, щоб відкрити банківську карту онлайн, потрібно виконати кілька кроків:
- залишити заявку на офіційному порталі Ощадбанку;
- оформити у застосунку "Мобільний Ощад";
- використати чат-бот Viber/Telegram/Messenger.
Для більшості карт необхідні тільки паспорт та ідентифікаційний код, також інколи вимагають довідку про доходи. В інших випадках працівник банку зорієнтує щодо вичерпного переліку документів для відкриття банківської картки онлайн або у відділенні.
