Головна Фінанси Операції в Ощадбанку: для яких карт діють вигідні тарифи

Дата публікації: 19 травня 2026 06:01
Ощадбанк не знімає комісію під час низки операцій: хто може скористатися
Картка, гроші, банківське відділення. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" передбачені лояльні умови обслуговування для низки банківських карток. Зокрема, для деяких з них не передбачені комісії на перекази з картки на картку, зняття готівки в банкоматах, встановлені підвищені відсоткові ставки за вкладами та спеціальні умови оформлення іпотеки.

Про те, на які банківські продукти передбачені особливі умови у фінустанові, розповідають Новини.LIVE.

Для яких карт діють вигідні умови в Ощадбанку  

Особливий підхід в обслуговуванні мають не всі картки в Ощадбанку. Зокрема, можна заощадити на виконанні низки операцій для таких банківських продуктів як "Моя картка", "Платіжна картка для виплат", "Моя зарплатна". 

  • "Моя картка"

Така банківська картка призначена для розрахунків в торгових точках та онлайн, здійснення переказів між картками, оплати комунпослуг, отримання доходу від депозитів. Умови передбачають:

  • безплатні перекази з картки на картку;
  • відсутність комісії під час зняття готівки в банкоматах;
  • обслуговування в іноземних валютах.

Також для власників таких карт доступна участь в акційних програмах від VISA та Mastercard.

  • Платіжна картка для виплат

Така карта передбачає оперативне та безпечне отримання виплат в межах законодавства країни. В основному призначена для нарахування пенсій та інших соціальних виплат. Згідно з умовами обслуговування:

  • відсутня плата за оформлення та обслуговування; 
  • немає комісії під час видачі готівкових коштів у відділеннях та банкоматах;
  • для пенсіонерів передбачені підвищені відсоткові ставки за грошовими вкладами.

Доступна участь в акціях від VISA та Mastercard.

  • "Моя зарплатна"

Така платіжна банківська картка передбачає низку переваг для власників, зокрема:

  • збільшена відсоткова ставка за вкладами;
  • спеціальні умови для оформлення іпотечного кредиту.

Поширюється можливість участі в акціях від VISA та Mastercard. 

  • Кредитна картка

Такі карки надають доступ до великих кредитних лімітів з пільговим періодом 92 дні на вибрану категорію. Також передбачений низький відсоток річних, є доступ до сервісу оплати частинами та додаткових знижок у магазині АТБ. 

Як оформити карту Ощадбанку онлайн 

Зробити замовлення будь-якої з вищеперелічених банківських карт можна онлайн на сайті Ощадбанку або особисто у відділенні. Зокрема, для того, щоб відкрити банківську карту онлайн, потрібно виконати кілька кроків: 

  • залишити заявку на офіційному порталі Ощадбанку; 
  • оформити у застосунку "Мобільний Ощад";
  • використати чат-бот Viber/Telegram/Messenger.

Для більшості карт необхідні тільки паспорт та ідентифікаційний код, також інколи вимагають довідку про доходи. В інших випадках працівник банку зорієнтує щодо вичерпного переліку документів для відкриття банківської картки онлайн або у відділенні. 

Як повідомляли Новини.LIVE, державний Ощадбанк може відмовити в операції обміну валюти, якщо клієнт не подасть у відділенні один важливий документ. У зв'язку з повномасштабною війною з РФ в Україні діють посилені правила щодо обміну валют. 

Також Новини.LIVE писали, чому можуть блокувати 100% суми на рахунках пенсіонерів в Ощадбанку у разі арешту за виконавчим провадженням. У банку пояснили, що таке можливо, оскільки Пенсійний фонд нараховує кошти на рахунки, що не мають спецпризначення. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
