У ПриватБанку можуть чекати проблеми зі зняттям депозитів у валюті — що варто знати

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть мати проблеми у банківських відділеннях під час зняття депозитів у валюті. Працівники банку пропонують купюри старих зразків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін".

Проблеми зі зняттям депозитів у валюті в ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, зняття валютного депозиту виявилося складною процедурою саме через неможливість видачі нових купюр. Незважаючи на попереднє замовлення валюти, у касі відділення банку клієнту запропонували купюри 1996 року випуску. З цим громадянин не згоден, тому вирішив звернутися публічно з відповідним питанням.



"Відділення за адресою: Київська область, Біла Церква, бул. Олександрійський, 70. Нікому не рекомендую відкривати депозити у валюті! Потім неможливо забрати кошти!... Купюри 1996 року, старі. Заявку на зняття в додатку неможливо нормально оформити вже третю добу! Якщо купюри не влаштовують — відміняй сам замовлення і створюй нове через 4−5 днів, раніше не можна..." — йдеться у зверненні.

Дотримання банком вимог НБУ

На порталі клієнту рекомендували звернутися до іншого відділення, попередньо уточнивши, чи є в наявності доларові купюри недавніх років випуску. Також радять зняти кошти з депозиту просто на валютну карту. Це дасть змогу знімати готівку кількома траншами в різних касах у потрібній валюті.

Раніше у ПриватБанку на аналогічні звернення повідомляли, що абсолютно всі купюри старого зразка, що видають клієнтам, є повноцінним платіжним засобом. Фінустанова здійснює видачу коштів виключно в рамках вимог Національного Банку України (НБУ).

У касах банків не видають банкноти з ознаками підробки чи значним пошкодженням, адже проходять ретельну перевірку. Надалі такі кошти цілком придатні для фінансових операцій.

Щодо років випуску, то банкноти доларів США, випущені з 1996 по 2013 рік, надалі будуть перебувати в обігу в Україні. Планів щодо їх виведення з ринку найближчим часом немає.

