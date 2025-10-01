Відео
Зняття депозитів у валюті в ПриватБанку — що може чекати

Зняття депозитів у валюті в ПриватБанку — що може чекати

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:01
У ПриватБанку можуть чекати проблеми зі зняттям депозитів у валюті — що варто знати
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть мати проблеми у банківських відділеннях під час зняття депозитів у валюті. Працівники банку пропонують купюри старих зразків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми зі зняттям депозитів у валюті в ПриватБанку 

Як зазначається в одному з повідомлень, зняття валютного депозиту виявилося складною процедурою саме через неможливість видачі нових купюр. Незважаючи на попереднє замовлення валюти, у касі відділення банку клієнту запропонували купюри 1996 року випуску. З цим громадянин не згоден, тому вирішив звернутися публічно з відповідним питанням.
 
"Відділення за адресою: Київська область, Біла Церква, бул. Олександрійський, 70. Нікому не рекомендую відкривати депозити у валюті! Потім неможливо забрати кошти!... Купюри 1996 року, старі. Заявку на зняття в додатку неможливо нормально оформити вже третю добу! Якщо купюри не влаштовують — відміняй сам замовлення і створюй нове через 4−5 днів, раніше не можна..." — йдеться у зверненні.

Дотримання банком вимог НБУ 

На порталі клієнту рекомендували звернутися до іншого відділення, попередньо уточнивши, чи є в наявності доларові купюри недавніх років випуску. Також радять зняти кошти з депозиту просто на валютну карту. Це дасть змогу знімати готівку кількома траншами в різних касах у потрібній валюті. 

Раніше у ПриватБанку на аналогічні звернення повідомляли, що абсолютно всі купюри старого зразка, що видають клієнтам, є повноцінним платіжним засобом. Фінустанова здійснює видачу коштів виключно в рамках вимог Національного Банку України (НБУ). 

У касах банків не видають банкноти з ознаками підробки чи значним пошкодженням, адже проходять ретельну перевірку. Надалі такі кошти цілком придатні для фінансових операцій. 

Щодо років випуску, то банкноти доларів США, випущені з 1996 по 2013 рік, надалі будуть перебувати в обігу в Україні. Планів щодо їх виведення з ринку найближчим часом немає.

Раніше ми писали про обмеження, які діють на зняття готівкових коштів з карт ПриватБанку. Ліміт у касах на видачу готівки становить 100 тис. грн за добу. 

Також ми розповідали, чи є загрози для грошей у разі втрати смартфона із застосунком "Приват24". Українцям пояснили, що необхідно робити у подібних випадках.  

ПриватБанк гроші банки валюта долари
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
