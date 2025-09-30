Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Втрата смартфона з "Приват24" — що необхідно знати

Втрата смартфона з "Приват24" — що необхідно знати

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:01
У ПриватБанку пояснили рівень загрози у разі втрати смартфона із застосунком
Смартфон із Приват24 у руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли, чи є загрози для коштів у разі втрати клієнтом смартфона зі встановленим мобільним застосунком "Приват24". Також у фінустанові розповіли, які оперативні дії необхідні за такого розвитку подій.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Реклама
Читайте також:

Загрози у разі втрати смартфона зі встановленим "Приват24" 

Як пояснюють у банку, якщо у клієнта вкрали телефон зі встановленим застосунком "Приват24", то насправді загрози мінімальні. Ризики зведені до нуля, адже вхід до застосунку захищений, залежно від того, який спосіб обрано для цього.

"Навіть вкравши у Вас телефон, зловмисник не зможе вкрасти Ваші гроші — для входу в додаток буде потрібний пароль від "Приват24", — зазначають у фінустанові.

Навіть за умови, що клієнт перед цим входив у застосунок, система діє так, що відбувається автоматичний вихід з акаунта під час закриття або в разі відсутності активності. У зв'язку з цим крадієві доведеться підбирати пароль.

Оскільки загрози все ж є, то клієнт, одразу помітивши зникнення гаджета, має в обов’язковому порядку повідомити співробітників ПриватБанку.

Сповістити про загублений телефон можна, зателефонувавши на короткий номер 3700 для тимчасової деактивації.

"Оскільки Ваш номер використовується для проведення банківських операцій, ми тимчасово відключимо приймання команд від нього. Як тільки Ви відновите номер, повідомте про це в банк", — додали у ПриватБанку.

Як змінити свій пароль входу в "Приват24"

Також клієнти можуть регулярно змінювати свій пароль входу в застосунок "Приват24" заради більшої безпеки для коштів. Для цього необхідно зробити такі кроки:

  • у меню "Налаштування" знайти "Безпека";
  • обрати пункт "Зміна пароля входу";
  • ввести старий пароль, а потім новий;
  • натиснути "Продовжити";
  • підтвердити операцію паролем, що надійде на мобільний номер, після виходу із застосунку пароль зміниться.

Також, якщо клієнт забув пароль для входу до "Приват24", то необхідно:

  • на сайті натиснути "Забули пароль";
  • ввести номер мобільного телефону, останні чотири цифри номера карти, адресу е-пошти, новий пароль;
  • ввести код, що надійде на номер телефона;
  • підтвердити зміну пароля.

Раніше ми писали, хто може оформити пенсійну картку онлайн у ПриватБанку. Також у фінустанові уточнили, чи можна отримувати грошові перекази на такі карти з-за кордону.  

Також ми розповідали, які діють обмеження на зняття готівки з карток ПриватБанку. Ліміти суттєво різняться залежно від способу видачі грошей.    

ПриватБанк гроші банки Приват24 смартфон
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації