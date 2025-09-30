У ПриватБанку пояснили рівень загрози у разі втрати смартфона із застосунком

Смартфон із Приват24 у руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли, чи є загрози для коштів у разі втрати клієнтом смартфона зі встановленим мобільним застосунком "Приват24". Також у фінустанові розповіли, які оперативні дії необхідні за такого розвитку подій.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Загрози у разі втрати смартфона зі встановленим "Приват24"

Як пояснюють у банку, якщо у клієнта вкрали телефон зі встановленим застосунком "Приват24", то насправді загрози мінімальні. Ризики зведені до нуля, адже вхід до застосунку захищений, залежно від того, який спосіб обрано для цього.

"Навіть вкравши у Вас телефон, зловмисник не зможе вкрасти Ваші гроші — для входу в додаток буде потрібний пароль від "Приват24", — зазначають у фінустанові.

Навіть за умови, що клієнт перед цим входив у застосунок, система діє так, що відбувається автоматичний вихід з акаунта під час закриття або в разі відсутності активності. У зв'язку з цим крадієві доведеться підбирати пароль.

Оскільки загрози все ж є, то клієнт, одразу помітивши зникнення гаджета, має в обов’язковому порядку повідомити співробітників ПриватБанку.

Сповістити про загублений телефон можна, зателефонувавши на короткий номер 3700 для тимчасової деактивації.

"Оскільки Ваш номер використовується для проведення банківських операцій, ми тимчасово відключимо приймання команд від нього. Як тільки Ви відновите номер, повідомте про це в банк", — додали у ПриватБанку.

Як змінити свій пароль входу в "Приват24"

Також клієнти можуть регулярно змінювати свій пароль входу в застосунок "Приват24" заради більшої безпеки для коштів. Для цього необхідно зробити такі кроки:

у меню "Налаштування" знайти "Безпека";

обрати пункт "Зміна пароля входу";

ввести старий пароль, а потім новий;

натиснути "Продовжити";

підтвердити операцію паролем, що надійде на мобільний номер, після виходу із застосунку пароль зміниться.

Також, якщо клієнт забув пароль для входу до "Приват24", то необхідно:

на сайті натиснути "Забули пароль";

ввести номер мобільного телефону, останні чотири цифри номера карти, адресу е-пошти, новий пароль;

ввести код, що надійде на номер телефона;

підтвердити зміну пароля.

