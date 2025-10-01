В ПриватБанке могут ждать проблемы со снятием депозитов в валюте — что стоит знать

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут иметь проблемы в банковских отделениях при снятии депозитов в валюте. Работники банка предлагают купюры старых образцов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин".

Проблемы со снятием депозитов в валюте в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений, снятие валютного депозита оказалось сложной процедурой именно из-за невозможности выдачи новых купюр. Несмотря на предварительный заказ валюты, в кассе отделения банка клиенту предложили купюры 1996 года выпуска. С этим гражданин не согласен, поэтому решил обратиться публично с соответствующим вопросом.



"Отделение по адресу: Киевская область, Белая Церковь, бул. Александрийский, 70. Никому не рекомендую открывать депозиты в валюте! Потом невозможно забрать средства!.... Купюры 1996 года, старые. Заявку на снятие в приложении невозможно нормально оформить уже третьи сутки! Если купюры не устраивают — отменяй сам заказ и создавай новый через 4-5 дней, раньше нельзя..." — говорится в обращении.

Соблюдение банком требований НБУ

На портале клиенту рекомендовали обратиться в другое отделение, предварительно уточнив, есть ли в наличии долларовые купюры недавних годов выпуска. Также советуют снять средства с депозита прямо на валютную карту. Это позволит снимать наличные несколькими траншами в разных кассах в нужной валюте.

Ранее в ПриватБанке на аналогичные обращения сообщали, что абсолютно все купюры старого образца, которые выдают клиентам, являются полноценным платежным средством. Финучреждение осуществляет выдачу средств исключительно в рамках требований Национального Банка Украины (НБУ).

В кассах банков не выдают банкноты с признаками подделки или значительными повреждениями, ведь проходят тщательную проверку. В дальнейшем такие средства вполне пригодны для финансовых операций.

Относительно годов выпуска, то банкноты долларов США, выпущенные с 1996 по 2013 год, в дальнейшем будут находиться в обращении в Украине. Планов по их выводу с рынка в ближайшее время нет.

Ранее мы писали об ограничениях, которые действуют на снятие наличных средств с карт ПриватБанка. Лимит в кассах на выдачу наличных составляет 100 тыс. грн в сутки.

Также мы рассказывали, есть ли угрозы для денег в случае потери смартфона с приложением "Приват24". Украинцам объяснили, что необходимо делать в подобных случаях.