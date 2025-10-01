Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Снятие депозитов в валюте в ПриватБанке — что может ожидать

Снятие депозитов в валюте в ПриватБанке — что может ожидать

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:01
В ПриватБанке могут ждать проблемы со снятием депозитов в валюте — что стоит знать
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут иметь проблемы в банковских отделениях при снятии депозитов в валюте. Работники банка предлагают купюры старых образцов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин".

Реклама
Читайте также:

Проблемы со снятием депозитов в валюте в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений, снятие валютного депозита оказалось сложной процедурой именно из-за невозможности выдачи новых купюр. Несмотря на предварительный заказ валюты, в кассе отделения банка клиенту предложили купюры 1996 года выпуска. С этим гражданин не согласен, поэтому решил обратиться публично с соответствующим вопросом.

"Отделение по адресу: Киевская область, Белая Церковь, бул. Александрийский, 70. Никому не рекомендую открывать депозиты в валюте! Потом невозможно забрать средства!.... Купюры 1996 года, старые. Заявку на снятие в приложении невозможно нормально оформить уже третьи сутки! Если купюры не устраивают — отменяй сам заказ и создавай новый через 4-5 дней, раньше нельзя..." — говорится в обращении.

Соблюдение банком требований НБУ

На портале клиенту рекомендовали обратиться в другое отделение, предварительно уточнив, есть ли в наличии долларовые купюры недавних годов выпуска. Также советуют снять средства с депозита прямо на валютную карту. Это позволит снимать наличные несколькими траншами в разных кассах в нужной валюте.

Ранее в ПриватБанке на аналогичные обращения сообщали, что абсолютно все купюры старого образца, которые выдают клиентам, являются полноценным платежным средством. Финучреждение осуществляет выдачу средств исключительно в рамках требований Национального Банка Украины (НБУ).

В кассах банков не выдают банкноты с признаками подделки или значительными повреждениями, ведь проходят тщательную проверку. В дальнейшем такие средства вполне пригодны для финансовых операций.

Относительно годов выпуска, то банкноты долларов США, выпущенные с 1996 по 2013 год, в дальнейшем будут находиться в обращении в Украине. Планов по их выводу с рынка в ближайшее время нет.

Ранее мы писали об ограничениях, которые действуют на снятие наличных средств с карт ПриватБанка. Лимит в кассах на выдачу наличных составляет 100 тыс. грн в сутки.

Также мы рассказывали, есть ли угрозы для денег в случае потери смартфона с приложением "Приват24". Украинцам объяснили, что необходимо делать в подобных случаях.

ПриватБанк деньги банки валюта долары
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации