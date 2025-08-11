Зняття готівки у банкоматах — які ліміти діють у серпні

Люди проходять повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для українців під час воєнного стану продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, у серпні 2025 року існують ліміти на зняття готівки в банках, зокрема у державному Ощадбанку.

що потрібно про це знати.

Ліміти на зняття готівки

У серпні громадяни можуть отримати не більше 100 тисяч гривень у касах фінустанов, йдеться у повідомленні Національного банку України. Йдеться про зняття коштів з одного рахунку. Натомість банкомати видають до 50 тисяч гривень на день. Так, якщо зняти 50 тисяч гривень у банкоматі, то впродовж цього ж дня ще можна буде отримати таку ж суму коштів безпосередньо у касі. Отже, максимальна сума готівки, яку можна зняти за добу, — 100 тисяч гривень.

Скільки грошей дозволяють знімати банки

Як правило, фінустанови обмежують видачу готівки сумою до 20 тисяч гривень. Такі ліміти діють:

у Райффайзен Банку;

в Універсал Банку

у Sense Bank;

у ПУМБ;

в Укрсиббанку;

у ПриватБанку.

Ліміти на зняття готівки в банках. Фото: Нацбанк

Водночас Ощадбанк дозволяє українцям за один раз знімати до 50 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що українці можуть розраховуватися кредиткою Ощадбанку за кордоном. У банку пояснили, як оформити картку.

Також ми розповідали про приховані комісії на розрахунок картками в Ощадбанку. Наприклад, банк може брати гроші за недостатній залишок на рахунку і не попереджувати про це своїх клієнтів.