Зняття готівки у банкоматах — які ліміти діють у серпні

Зняти готівку в банкоматі — які ліміти встановив Ощадбанк
Для українців під час воєнного стану продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, у серпні 2025 року існують ліміти на зняття готівки в банках, зокрема у державному Ощадбанку.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно про це знати.
Ліміти на зняття готівки
У серпні громадяни можуть отримати не більше 100 тисяч гривень у касах фінустанов, йдеться у повідомленні Національного банку України. Йдеться про зняття коштів з одного рахунку. Натомість банкомати видають до 50 тисяч гривень на день. Так, якщо зняти 50 тисяч гривень у банкоматі, то впродовж цього ж дня ще можна буде отримати таку ж суму коштів безпосередньо у касі. Отже, максимальна сума готівки, яку можна зняти за добу, — 100 тисяч гривень.
Скільки грошей дозволяють знімати банки
Як правило, фінустанови обмежують видачу готівки сумою до 20 тисяч гривень. Такі ліміти діють:
- у Райффайзен Банку;
- в Універсал Банку
- у Sense Bank;
- у ПУМБ;
- в Укрсиббанку;
- у ПриватБанку.
Водночас Ощадбанк дозволяє українцям за один раз знімати до 50 тисяч гривень.
