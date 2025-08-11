Відео
Головна Фінанси Зняти готівку в банкоматі — які ліміти встановив Ощадбанк

Зняти готівку в банкоматі — які ліміти встановив Ощадбанк

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 07:01
Зняття готівки у банкоматах — які ліміти діють у серпні
Люди проходять повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для українців під час воєнного стану продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, у серпні 2025 року існують ліміти на зняття готівки в банках, зокрема у державному Ощадбанку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно про це знати. 

Читайте також:

Ліміти на зняття готівки 

У серпні громадяни можуть отримати не більше 100 тисяч гривень у касах фінустанов, йдеться у повідомленні Національного банку України. Йдеться про зняття коштів з одного рахунку.  Натомість банкомати видають до 50 тисяч гривень на день. Так, якщо зняти 50 тисяч гривень у банкоматі, то впродовж цього ж дня ще можна буде отримати таку ж суму коштів безпосередньо у касі. Отже, максимальна сума готівки, яку можна зняти за добу, — 100 тисяч гривень.

Скільки грошей дозволяють знімати банки 

Як правило, фінустанови обмежують видачу готівки сумою до 20 тисяч гривень. Такі ліміти діють:

  • у Райффайзен Банку;
  • в Універсал Банку 
  • у Sense Bank;
  • у ПУМБ;
  • в Укрсиббанку;
  • у ПриватБанку.
Ліміти на зняття готівки в банках. Фото: Нацбанк 

Водночас Ощадбанк дозволяє українцям за один раз знімати до 50 тисяч гривень. 

Раніше ми писали, що українці можуть розраховуватися кредиткою Ощадбанку за кордоном. У банку пояснили, як оформити картку. 

Також ми розповідали про приховані комісії на розрахунок картками в Ощадбанку. Наприклад, банк може брати гроші за недостатній залишок на рахунку і не попереджувати про це своїх клієнтів.

Ощадбанк гроші готівка обмеження ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
