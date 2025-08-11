Видео
Главная Финансы Снять наличные в банкомате — какие лимиты установил Ощадбанк

Снять наличные в банкомате — какие лимиты установил Ощадбанк

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 07:01
Снятие наличных в банкоматах — какие лимиты действуют в августе
Люди проходят мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для украинцев во время военного положения продолжают действовать ряд ограничений. В частности, в августе 2025 года существуют лимиты на снятие наличных в банках, в частности в государственном Ощадбанке.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно об этом знать.

Читайте также:

Лимиты на снятие наличных денег

В августе граждане могут получить не более 100 тысяч гривен в кассах финучреждений, говорится в сообщении Национального банка Украины.

Речь идет о снятии средств с одного счета. Зато банкоматы выдают до 50 тысяч гривен в день. Так, если снять 50 тысяч гривен в банкомате, то в течение этого же дня еще можно будет получить такую же сумму средств непосредственно в кассе. То есть максимальная сумма наличных, которую можно снять за сутки, — 100 тысяч гривен.

Сколько денег позволяют снимать банки

Как правило, финучреждения ограничивают выдачу наличных суммой до 20 тысяч гривен. Такие лимиты действуют:

  • в Райффайзен Банке;
  • в Универсал Банке
  • в Sense Bank;
  • в ПУМБ;
  • в Укрсиббанке;
  • в ПриватБанке.
null
Лимиты на снятие наличных в банках. Фото: Нацбанк

В то же время Ощадбанк позволяет украинцам за один раз снимать до 50 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что украинцы могут рассчитываться кредиткой Ощадбанка за рубежом. В банке объяснили, как оформить карту.

Также мы рассказывали о скрытых комиссиях на расчет картами в Ощадбанке. Например, банк может брать деньги за недостаточный остаток на счете и не предупреждать об этом своих клиентов.

Ощадбанк деньги наличка ограничения лимиты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
