Снятие наличных в банкоматах — какие лимиты действуют в августе

Снять наличные в банкомате — какие лимиты установил Ощадбанк
Для украинцев во время военного положения продолжают действовать ряд ограничений. В частности, в августе 2025 года существуют лимиты на снятие наличных в банках, в частности в государственном Ощадбанке.
Лимиты на снятие наличных денег
В августе граждане могут получить не более 100 тысяч гривен в кассах финучреждений, говорится в сообщении Национального банка Украины.
Речь идет о снятии средств с одного счета. Зато банкоматы выдают до 50 тысяч гривен в день. Так, если снять 50 тысяч гривен в банкомате, то в течение этого же дня еще можно будет получить такую же сумму средств непосредственно в кассе. То есть максимальная сумма наличных, которую можно снять за сутки, — 100 тысяч гривен.
Сколько денег позволяют снимать банки
Как правило, финучреждения ограничивают выдачу наличных суммой до 20 тысяч гривен. Такие лимиты действуют:
- в Райффайзен Банке;
- в Универсал Банке
- в Sense Bank;
- в ПУМБ;
- в Укрсиббанке;
- в ПриватБанке.
В то же время Ощадбанк позволяет украинцам за один раз снимать до 50 тысяч гривен.
