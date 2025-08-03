Кредитна карта Ощадбанку для подорожей за кордон — як оформити онлайн

Кредитка Ощаду для розрахунку за кордоном — як оформити
У державному "Ощадбанку" розповіли про можливість оформлення кредитної карти для подорожей за кордон. У фінустанові уточнили, що отримати відповідну карту з усіма перевагами громадяни можуть як у відділенні, так і онлайн.
Про це інформує пресслужба Ощадбанку.
Кредитні картки для подорожей за кордон в Ощадбанку
За інформацією банку, українські громадяни можуть користуватись кредитними коштами також за кордоном. У зв'язку з цим, в разі планування подорожі до інших країн, варто під час оформлення кредитної карти обрати платіжну систему, що поширена саме в тих країнах, куди є намір прибути. Йдеться про Visa чи Mastercard.
Так, якщо в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та Південно-Східній Азії поширені карти Visa, що дають змогу здійснювати розрахунки в доларах, то в країнах Європи та Африки поширені карти Mastercard, що дають змогу проводити оплату як в доларах, так і в євро.
"Кредитна картка з кредитним лімітом від Ощаду позбавлена прихованих комісій та несподіваних обмежень, завдяки чому розраховуватися нею завжди безпечно", — йдеться у повідомленні.
Як замовити кредитну картку онлайн
Громадяни можуть оформити кредитну карту для подорожей за кордон як у відділенні, так і онлайн. Зокрема, для дистанційної процедури необхідно обов'язково встановити застосунок Ощад24/7.
У банку зазначили, що можна відкрити кредитну картку Моє More. Така процедура доступна онлайн:
- на сайті, подавши заявку;
- у чат-боті на сайті;
- у месенджерах Telegram і Facebook.
Оформлення такої кредитної картки в онлайн-режимі буквально миттєве. Від клієнта вимагають надати мінімальний пакет документів:
- паспорт громадянина України або ID;
- ідентифікаційний код.
Також в такій процедурі знадобиться застосунок держсервісів Дія. Тому перед початком варто переконатися, що всі необхідні документи є в Дії та активований Дія.Підпис.
Також у фінустанові дали поради щодо кредитної карти:
- за можливості потрібно повертати весь борг одразу, адже так буде вигідніше без сплати відсотків;
- варто налаштувати мобільний банкінг, щоб бути в курсі витрат та комісій;
- краще встановити ліміт оплати частинами.
Раніше ми писали, що в липні поточного року Ощадбанк анулював частину пластикових карт. Там пояснили умови заміни та як перевірити можливість перевипуску картки дистанційно.
Також ми розповідали, що в Ощадбанку уточнили унікальність оновленої картки "Моя кредитка". З-поміж переваг — відсутність комісії за зняття кредитних коштів та комісії за обслуговування.
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