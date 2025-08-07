ПриватБанк попередив клієнтів, що одна з послуг стане платною

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" ще кілька місяців мають можливість безкоштовно замовляти послугу з доставки карток в Україні та за кордон. Проте з 2026 року правила зміняться, адже на відповідний сервіс встановлять фіксовану комісію всередині країни та диференційовану — за міжнародну доставку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію держбанку.

Реклама

Читайте також:

Який розмір комісії стягуватиме ПриватБанк за доставку карт

За даними банку, послуга з доставки фізичних платіжних карток з січня 2026 року буде коштувати 80 грн разом з ПДВ. Йдеться як про замовлення доставки нових, так і про перевипущені. Тариф буде фіксований, незалежно від того, в який регіон країни необхідно виконати замовлення клієнтів.

Водночас на сервіс з міжнародної доставки банк запровадить диференційовану вартість. Вона стане відома вже з нового року. Тариф на доставку карток клієнтам для кожної країни очікується свій.

Таким чином, громадяни можуть здійснювати замовлення відповідної послуги безоплатно на всі шість типів карток до кінця цього року.

Тарифи. Джерело: ПриватБанк

Правила оформлення та терміни доставки карт

Сервіс з безплатної доставки карт ПриватБанку охоплює всю територію України, крім окупованих районів та АР Крим, а також 48 держав.

Клієнти можуть замовляти доставку у разі:

необхідності перевипуску старої карти;

отримання фізичної карти на основі відкриття цифрової у "Приват24".

Зробити оформлення нової картки чи перевипустити чинну можна за наступною інструкцією у застосунку:

в меню "Усі картки" обрати необхідну карту для перевипуску;

зайти в налаштування банківської карти;

обрати розділ "Замовити картку";

натиснути пункт "Замовлення доставки".

Термін доставки по Україні становить один день у поштові відділення, а за кордон через "Нову пошту" — один-два тижні, через "Укрпошту" — від одного тижня до одного місяця.

Раніше ми писали, від чого залежить відсоток комісії у ПриватБанку за популярними операціями з картками. Зокрема, на вартість впливає тип карти та місце зняття коштів.

Також розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть розраховуватися через QR-код. У банку зазначили, що оплата деяких послуг таким способом може бути нижчою.