Курс долара у 2024 році — експерти оцінили, як сильно може впасти гривня

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влітку 2024 року девальвація гривні на валютному ринку дещо прискорилась на тлі низки негативних чинників. Експерти розповіли, чи варто поспішати купувати валюту через знецінення національної валюти.

Про це повідомив керівник департаменту казначейства одного з великих банків Тарас Лєсовий, пише Oboz.ua.

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Ситуація на валютному ринку у 2024 році

За словами експерта, за прогнозами до кінця поточного року курс може підвищитись до 42,1 грн/долар, що не є критичним знеціненням гривні. Тому, на його думку, скуповувати валюту з надією швидко заробити — немає сенсу.

Так, на тлі важливого для економіки країни досягнення угоди з міжнародними кредиторами про реструктуризацію державного боргу найближчим часом не очікується різких змін курсу американської валюти.

Він зазначив що рішення про відтермінування сплати частини зовнішнього боргу вкрай важливе, оскільки вивільниться великий обсяг коштів, які потрібно платити за борговими зобов'язаннями, і країна уникне дефолту.

"В умовах війни економічна криза вкрай небажана та деструктивна. Водночас валютний ринок лише побічно залежить від реструктуризації. Зникне один із психологічних факторів, який стимулював попит, — побоювання обвалу гривні", — пояснив експерт.

Головними економічними чинниками формування курсу є співвідношення попиту та пропозиції, рівень інфляції. І ці показники залишаються незмінними.

Також банкір покладається на виважені та розумні рішення Національного банку України (НБУ).

"Ефективна політика НБУ гарантує, що ситуація на валютному ринку перебуватиме у нормальному робочому режимі", — додав Лєсовий.

За рішенням НБУ, на 26 липня курс долара встановлено на рівні 41,19 грн (-0,02), на початку року американська валюта коштувала 38 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики вважають, що бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку". До кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше.

Раніше ми писали, що курс долара у провідних банках після різкого стрибка четвертий день поспіль прямує вниз. Обмінні пункти також опустили курс.