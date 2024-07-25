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Курс долара у банках прискорив динаміку — скільки коштує валюта

25 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 26 липня — банки та обмінники продають долар дешевше
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у провідних банках та обмінних пунктах після різкого стрибка четвертий день поспіль прямує вниз. Національний банк України (НБУ) також встановив на 26 липня 2024 року нижчий офіційний курс.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,19 грн (-0,02);
  • євро — 44,68 грн (-0,02);
  • злотий — 10,39 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар знову подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 41,10 грн (-0,04), у продажу — 41,59 грн (-0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 44,54 грн (-0,10), у продажу — 45,28 грн (-0,09).

ПриватБанк долар купує за 40,98 грн (0,00), продає — 41,58 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (0,00), продають — за 41,53 грн (-0,01). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,15 грн, під час продажу — 41,85 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар під час купівлі коштує 41,45 грн (-0,07), під час продажу — 41,55 грн (-0,10). Євро коштує у купівлі 45,02 грн (-0,13), у продажу — 45,21 грн (-0,14).

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Нагадаємо, аналітики вважають, що бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку". До кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше.

Також ми писали, що на українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

НБУ курс валют курс гривні курс долара долар

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