НБУ попередив про зростання кількості фальшивих грошей — популярні купюри

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ), пише видання Minfin.

Читайте також:

Боротьба НБУ з фальшивомонетниками в Україні

Так, у квітні-травні регулятор спостерігав короткострокове підвищення активності фальшивомонетників. Пояснює це адаптацією зловмисників до реалій воєнного стану та бажанням перевірити ефективність протидії.

Для цього НБУ співпрацює з Бюро економічної безпеки (БЕБ), звертається за допомогою до Департаменту стратегічних розслідувань та Департаменту кіберполіції Нацполіції, експертних установ МВС та Мін’юсту, СБУ, навіть Європейського Центробанку та інших центральних банків світу.

"Національний банк систематично здійснює моніторинг стану вилучення із обігу підроблених грошових знаків. Поки що у НБУ відсутня інформація про російський слід у прецедентах підробки української валюти. Водночас, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Нацбанк враховує і таку потенційну загрозу з боку країни-агресора", — наголосили в НБУ.

Скільки і які підробляють гроші

За даними Нацбанку, на 1 млн одиниць припадає справжніх банкнот 3,4 підробки за результатом першого півріччя. Регулятор вважає поточне зростання негативної динаміки помірним. Оскільки до початку повномасштабної війни показник був значно вищий — 7,1 тис. фальшивок на 1 млн справжніх купюр. Тоді як на території єврозони фальшивомонетники "працюють" більш активно.

В Україні злочинці найбільше підробляють серед іноземної валюти долар. Серед вилучених з обігу за перше півріччя частка становила 95%. При цьому найчастіше підробляли купюри номіналом 100 доларів.

Найпопулярніші гривневі купюри — 500 гривень зразка 2006 року та 200 грн 2007-го. Частка таких — 90% фальшивок.

Цю проблему вирішують, зокрема, шляхом поступового вилучення з обігу старих банкнот:

з жовтня 2020 року — купюри 1 та 2 грн 2003−2007 років;

з січня 2023 року — купюри 5, 10, 20 та 100 грн 2003−2007 років;

з серпня 2024 року — купюри 500 грн 2003−2007 років.

У НБУ пояснюють, що гроші нового зразка краще захищені, зокрема й сучасними оптично-змінними елементами. Йдеться про "віконну" стрічку та елемент SPARK із кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміною кольору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

Також ми писали, що ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.