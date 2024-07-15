Курс долара в Україні б'є рекорди — як сильно може обвалитися гривня

Співробітник підраховує банкноти у доларах США в обмінному пункті ФОТО: Financial Times

Українська валюта продовжує стрімко дешевшати, регулярно оновлюючи власні антирекорди. На "чорному" ринку та в банках за американську валюту вже просять понад 41 грн. Натомість, як кажуть аналітики, це далеко не межа. Бюджету потрібна девальвація, щоб хоч якось перекрити "дірку", а тому до кінця року курс гривні може опуститися ще сильніше. Новини.LIVE розбиралися, яким буде курс у найближчий місяць і чого чекати до кінця року.

Черговий антирекорд

Станом на ранок 12 липня курс долара на міжбанку становив 40,88 грн, додавши за день 17 копійок. В українських банках та обмінниках долар уже продають по 41,15–41,30 грн.



Черговий стрибок курсу долара, як і минулого разу, стався на тлі лібералізації валютного ринку та пом'якшення обмежень для бізнесу.

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Зокрема, 11 липня регулятор вніс такі зміни:

надав можливість вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику.

дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, які передбачають покриття військових ризиків на території України.

забезпечив можливість резидентів переказувати кошти за наданими ними гарантіями або поруками, які забезпечують виконання зобов'язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками.

унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором із МФО, що збільшить підтримку українського бізнесу з боку МФО.

вніс уточнюючі зміни до травневого пакету лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові процентні платежі за зовнішнім корпоративним боргом. Зміни спрямовані на уніфікацію підходів щодо сплати таких планових відсотків (купонів) для випадків різного структурування здійснених запозичень.

До цього, у травні НБУ прийняв наймасштабніший з початку повномасштабного вторгнення пакет валютної лібералізації. Тоді серед змін, які мали вплив на курс, стало зняття обмежень на купівлю валюти для репатріації дивідендів, виплат з лізингу, а також погашення кредитів та імпорту робіт та послуг.

Ухвалюючи подібні рішення, в НБУ обіцяли, що ринок не відчує змін. Але ситуація на ринку демонструє протилежне. Кожен крок лібералізації супроводжується підвищенням попиту на валюту та різким стрибком курсу.

Що буде з курсом найближчого місяця

Але що цікаво, цього разу обсяги торгів не надто відрізнялися від звичних значень. За даними торгового майданчика Bloomberg, загалом у четвер, 11 липня, обсяг торгів становив 215,9 млн доларів. Для порівняння, у понеділок обсяги становили 176,6 млн доларів, а у вівторок — 181 млн доларів.

Порівняно з травневими показниками, коли за один день, 28 травня, клієнти купили валюти майже на 639 млн доларів, що було максимумом із грудня 2022 року, нинішні обсяги не виглядають настільки великими.

Тому, як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, мабуть, що це планова девальвація. "У нас є домовленість з МВФ щодо валютної лібералізації. І кожен етап лібералізації очевидно буде чинити тиск. Але в цьому випадку, я думаю, що це було контрольоване зниження курсу", — сказав Шевчишин.

Як сильно НБУ може опустити гривню — питання відкрите. Водночас, за словами Шевчишина, судячи із ситуації на ринку, НБУ намагається дотримуватися стратегії, за якої девальвація гривні була б співвідносною з прибутковістю банківських депозитів, щоб не спровокувати перетікання коштів з депозитів на валютний ринок.

"Сьогодні гривневі депозити населення та бізнесу на своїх максимальних рівнях. І якщо ця ліквідність почне йти, то НБУ вже мало що зможе зробити, щоб стримати курс", — зазначає Шевчишин.

За його словами, судячи з ринкової ситуації, можна зробити висновок, що українська гривня змістилася в новий торговий діапазон, де й торгуватиметься найближчий місяць.

"Це 40,6-41,6 грн за долар І, швидше за все, цей діапазон найближчим часом триматимемо. У діапазоні 40-41 ми пробули місяць, відповідно приблизно місяць будемо в новому", — сказав нам Шевчишин, додавши, що багато чого також залежатиме від тог, чи зуміє Україна уникнути дефолту, який може статися вже у серпні.

Курс на 45?

Таким чином подальша доля гривні залежатиме від того, до якої позначки Нацбанк дозволить девальвувати гривні.



"Прогнозувати дії НБУ в цій ситуації складно. З урахуванням параметрів його впливу на ринок, він може "зробити" і 35, і 45. Фіскальна логіка Мінфіну говорить про 45 ближче до осені. Логіка НБУ щодо збереження гривневих вкладів населення в банках говорить про 40. Думаю, зійдуться посередині ”, – каже фінансовий аналітик Олексій Кущ.

До речі, згідно з прогнозом від МВФ, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні очікується на рівні 41 грн, а в песимістичному — 42 грн. Що можна порівняти з нинішніми значеннями.

Якщо слідувати логіці, що курс гривні цілеспрямовано підводять під прогноз МВФ, то вже наприкінці року, як вважає засновник та керуючий українською інвестиційною компанією HUG'S Ерік Найман, ми, ймовірно, побачимо курс у районі 44-45 грн.



"Потрібно розуміти, що, оскільки ми починали рік в районі 37 грн, а середній, за прогнозом МВФ, — 41 грн, то на кінець року це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, на кінець року ми можемо вийти на 44-45 грн за долар", — резюмував Найман.