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Обесценивание гривны в Украине — стоит ли спешить покупать валюту

26 июля 2024 08:24
Ксения Симонова - Редактор
Курс доллара в 2024 году — эксперты оценили, как сильно может упасть гривна
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине летом 2024 года девальвация гривны на валютном рынке несколько ускорилась на фоне ряда негативных факторов. Эксперты рассказали, стоит ли спешить покупать валюту из-за обесценивания национальной валюты.

Об этом сообщил руководитель департамента казначейства одного из крупных банков Тарас Лесовой, пишет Oboz.ua.

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По словам эксперта, по прогнозам до конца текущего года курс может повыситься до 42,1 грн/доллар, что не является критическим обесцениванием гривны. Поэтому, по его мнению, скупать валюту в надежде быстро заработать — нет смысла.

Так, на фоне важного для экономики страны достижения соглашения с международными кредиторами о реструктуризации государственного долга в ближайшее время не ожидается резких изменений курса американской валюты.

Он отметил, что решение об отсрочке уплаты части внешнего долга крайне важно, поскольку освободится большой объем средств, которые нужно платить по долговым обязательствам, и страна избежит дефолта.

"В условиях войны экономический кризис крайне нежелателен и деструктивен. В то же время валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации. Исчезнет один из стимулирующих спрос психологических факторов — опасения обвала гривны", — пояснил эксперт.

Главными экономическими факторами формирования курса являются соотношение спроса и предложения, уровень инфляции. И эти характеристики остаются неизменными.

Также банкир возлагается на взвешенные и разумные решения Национального банка (НБУ).

"Эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", — добавил Лесовой.

По решению НБУ, на 26 июля курс доллара установлен на уровне 41,19 грн (-0,02), в начале года американская валюта стоила 38 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики считают, что бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру". До конца года курс гривны может опуститься еще больше.

Ранее мы писали, что курс доллара в ведущих банках после резкого скачка четвертый день следует вниз. Обменные пункты также опустили курс.

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