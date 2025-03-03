Заробіток на брухті в Україні у березні 2025 року — актуальні ціни та ринкові тенденції

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Перероблювання чорних металів є важливим елементом сучасної промисловості. Вона забезпечує раціональне використання ресурсів і зменшує кількість відходів. Здавання металобрухту не лише допомагає підтримувати екологічну рівновагу, але й може стати джерелом непоганого доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 3 березня 2025 року.

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За підсумками 2024 року обсяг капітальних інвестицій у сфері металургії та виробництва металевих виробів (за винятком машинобудування) збільшився на 45,9% порівняно з попереднім роком та досягнув 14,51 млрд грн.

Протягом року вкладення у виробничі потужності металургійних підприємств розподілилися так: у першому кварталі — 2,21 млрд грн (+67,4% до аналогічного періоду минулого року), у другому — 2,85 млрд грн (+47,7%), у третьому — 3,4 млрд грн (+21,2%), а у четвертому — 6,05 млрд грн (+55,7%). На останній квартал припав найбільший обсяг інвестицій, який перевищив показник третього кварталу на 77,8%.

Капітальні інвестиції в сектор видобутку та розробки кар'єрів у 2024 році становили 59,39 млрд грн, що на 0,5% більше, ніж роком раніше. По кварталах динаміка виглядала так:

I квартал — 13,27 млрд грн (+16,3%);

II квартал — 14,09 млрд грн (-1,7%);

III квартал — 13,26 млрд грн (-19,8%);

IV квартал — 18,8 млрд грн (+11,7%).

У гірничодобувній промисловості також спостерігалося зростання інвестицій наприкінці року: порівняно із третім кварталом показник збільшився на 41,5%.

Загалом за 2024 рік капітальні вкладення у промисловість України зросли на 23,1% та досягли 209,14 млрд грн. На гірничо-металургійний сектор припало 35,3% загального обсягу інвестицій, що становить 73,91 млрд грн.

Ціни на чормет в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 3 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5 грн.

У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали, як правило, значно вищі порівняно з чорними металами. Вартість міді в Україні стабільно збільшується, причому саме брухт цього металу має найвищу ціну.

Окрім кольорових металів, значний попит спостерігається і на дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото у ломбардах продовжують зростати, що пов’язано з економічною нестабільністю та впливом геополітичних чинників.