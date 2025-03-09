Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де найвигідніше здати брухт у березні

Виробництво міді. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2025 році ціни на мідь продовжують зростати. Основними факторами підвищення вартості цього кольорового металу стали високий попит через глобальний перехід до зелених технологій та збільшення виробництва електромобілів. Високий попит на мідний брухт з боку металургійних підприємств призводить до зростання вартості міді в пунктах приймання вторсировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 9 березня.

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Деякі металургійні заводи в ЄС на початку березня відкликали пропозиції з нижчими цінами на гарячекатаний рулон. Це свідчить про підготовку до підвищення вартості цих виробів. За оцінками торгових представників, очікується подорожчання щонайменше на 20 євро за тонну. Один із них зазначив, що ринок психологічно готовий до зміни цін.

Фактором, що сприяє зростанню цін на прокат, став оптимізм споживачів після рішення Єврокомісії перенести терміни набрання чинності новими цільовими показниками викидів CO2 для автомобілів. Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн 3 березня оголосила, що їхнє запровадження відкладається з 2026 року на 2028-й. Європейські автовиробники позитивно сприйняли цю новину.

У лютому ціни на гарячекатаний рулон зросли на 10-20 євро за тонну, досягнувши 600-605 євро за тонну у південній Європі та 600-625 євро за тонну у північній Європі. За прогнозом, у II кварталі вартість може становити 620-640 євро за тонну.

Зростання цін на металургійну сировину здатне підвищити вартість гарячекатаного рулону до 640-650 євро за тонну. Проте значне подорожчання стримуватиметься великими складськими запасами, сформованими в I кварталі.

Додатковий вплив нададуть імпортні постачання, які поки не підпадають під нові мита. На початку березня закордонні пропозиції становлять 550-560 євро за тонну, що на 7% нижче, ніж у місцевих виробників. Ситуація може змінитись у разі запровадження Єврокомісією торгових обмежень на імпортну сталь, за що активно виступає асоціація Eurofer.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2024 року на глобальному ринку гарячекатаного рулону зберігалася невизначеність. Попри локальне зростання цін в окремих регіонах, слабкий попит та економічна нестабільність обмежували активність продажів.

Ціни на мідь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 9 березня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 270 до 320 грн;

Вінницька область — від 280 до 330 грн;

Волинська область — від 280 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 270 до 320 грн;

Житомирська область — від 270 до 290 грн;

Закарпатська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 270 до 335 грн;

Івано-Франківська область — від 270 до 300 грн;

Кіровоградська область — від 270 до 290 грн;

Львівська область — від 275 до 320 грн;

Миколаївська область — від 270 до 315 грн;

Одеська область — від 275 до 325 грн;

Полтавська область — від 275 до 300 грн;

Рівненська область — від 270 до 290 грн;

Сумська область — від 270 до 295 грн;

Тернопільська область — від 270 до 290 грн;

Харківська область — від 280 до 355 грн;

Хмельницька область — від 275 до 320 грн;

Черкаська область — від 270 до 315 грн;

Чернівецька область — від 270 до 295 грн;

Чернігівська область — від 280 до 315 грн.

До пунктів приймання вторсировини можна приносити не лише мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, латунь, хоча й коштує трохи менше, але за неї також можна отримати гарну суму, оскільки основним компонентом цього сплаву є дорога мідь.

Крім кольорових металів, великий попит мають й дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото в ломбардах продовжують зростати, що пов’язано з впливом геополітичних факторів.