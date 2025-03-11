Цены на латунь в марте 2025 года — актуальные тарифы, лучшие пункты приема и обзор рынка

Работник "Запорожстали". Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это популярный сплав меди и цинка, который широко применяется в промышленности благодаря своей прочности, долговечности и способности противостоять коррозии. Этот цветной металл может быть достаточно дорогим вторичным ресурсом. Цена на латунь зависит от ее состава, состояния и рыночных условий, однако всегда остается достаточно высокой из-за ограниченности ресурсов и высокого спроса на этот металл в производстве.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 11 марта.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в мире

"АрселорМиттал Кривой Рог" готов принимать активное участие в восстановлении Украины после войны. Об этом заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, этот этап является исторически важным для страны, поскольку возрождение инфраструктуры будет неразрывно связано со структурными реформами в рамках интеграции Украины в ЕС. Государство имеет уникальный шанс изучить передовые мировые практики и вызовы, с которыми сталкиваются металлургия и горнодобывающая промышленность, особенно в Европе. Это позволит сформировать благоприятные условия для привлечения иностранных инвесторов.

Лонгобардо также отметил, что работа в условиях постоянных отключений электроэнергии, воздушных атак и кадрового дефицита сделала "АрселорМиттал Кривой Рог" более устойчивым. Компания рассчитывает на увеличение объемов производства.

"Мы также призываем потенциальных итальянских и европейских партнеров рассмотреть возможность перехода на следующий уровень сотрудничества и создания совместного предприятия для развития горнодобывающей отрасли Кривого Рога с нашим предприятием "АрселорМиттал Кривой Рог", которое обладает ресурсами, разрешениями, оборудованием, технологиями и огромными знаниями и опытом в горнодобывающей отрасли", — отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

Сейчас предприятие активно сотрудничает с ведущими итальянскими производителями технологий и оборудования такими как DANIELI, Ekoplant, ATOMAT, CEBA, Schnell, TRE ALTAMIRA, OLTEK.

Цены на латунь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 11 марта и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 165 до 190 грн;

Винницкая область — от 180 до 200 грн;

Волынская область — от 180 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 190 грн;

Житомирская область — от 190 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 190 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 180 грн;

Кировоградская область — от 170 до 180 грн;

Львовская область — от 170 до 180 грн;

Николаевская область — от 180 до 200 грн;

Одесская область — от 180 до 200 грн;

Полтавская область — от 170 до 180 грн;

Ровенская область — от 170 до 180 грн;

Сумская область — от 190 до 205 грн;

Тернопольская область — от 170 до 180 грн;

Харьковская область — от 190 до 210 грн;

Хмельницкая область — от 170 до 180 грн;

Черкасская область — от 170 до 180 грн;

Черновицкая область — от 170 до 180 грн;

Черниговская область — от 180 до 190 грн.

В пунктах приема металлолома принимают как латунь, так и другие цветные металлы. Особенно ценной является медь — основной компонент латуни. Ее стоимость в Украине постоянно растет.

Кроме цветных металлов, в пунктах приема также принимают изделия из черного металла. Хотя их цена ниже по сравнению с цветными металлами, черный металл встречается гораздо чаще, поэтому его проще собирать в больших объемах.