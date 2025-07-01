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Головна Фінанси Зміни в Ощадбанку — що чекає на пенсійні карти з липня

Зміни в Ощадбанку — що чекає на пенсійні карти з липня

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:01
Пенсійні картки Ощадбанку — що чекає клієнтів з липня 2025 року
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про зміни, які торкнуться низки пенсійних карток з липня 2025 року. Частина громадян може тимчасово втратити доступ до рахунків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

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Що буде з доступом до рахунків в Ощадбанку з липня

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка звернулась до банку за роз'ясненням щодо інформації фінустанови про закриття частини банківських карток з 1 липня.

Громадянка попросила уточнити, що буде з доступом до пенсійних рахунків після цієї дати, якщо у старих карток закінчився термін дії.

"Скажіть, будь ласка, чи подовжуються пенсійні картки автоматично, якщо термін дії картки закінчується 30.06.25?", — йдеться у зверненні.

Працівник головного офісу Ощадбанку пояснив, що загалом у банку у зв’язку з воєнним станом продовжено термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року для зручності клієнтів. Для більшості дія старих карт продовжиться автоматично, окрім:

  • якщо термін дії карт завершився протягом лютого 2022 року — березня 2025 року, й за ними у період з січня по лютий цього року (включно) було здійснено хоча б одну операцію з використанням карти (зокрема й неуспішні) в касі, терміналі, банкоматі будь-якої української фінустанови;
  • якщо термін дії добіг кінця протягом лютого 2022 року — березня 2025 року, де на рахунку немає коштів, не фіксувалося операцій за останні шість місяців (всі обставини одночасно).

Як діяти власникам пенсійних карт Ощадбанку

Клієнти, які є власниками вищевказаних видів пенсійних карт, дію яких не продовжать з липня, повинні особисто звернутися до банківського відділення для того, що їх замінити на нові.

Відповідна послуга із заміни пластикових карт буде доступна у будь-якому відділенні банку. Громадяни можуть звернутися з таким проханням у зручний для себе час.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, навіщо від пенсіонерів вимагають проходження процедури актуалізації даних. Також дали пояснення щодо особливості відповідної вимоги.  

Також ми писали, що клієнти в Ощадбанку поскаржилися на появу автоматичних кредитних боргів. Таке може статися через спеціальний механізм опрацювання переказів.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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