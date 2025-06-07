Ощадбанк заборонив один зі способів оплати — деталі

Банківське відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У касах відділень держфінустанови "Ощадбанк" не допускаються деякі способи розрахунку за надані послуги. Так, неможливо здійснити оплату за допомогою сучасної популярної технології PayPass.

Про це стало відомо із повідомлення на порталі "Мінфін" у розділі відгуків про роботу банків в Україні.

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Проблеми з оплатою PayPass

Як зазначила одна з клієнток, вона вирішила звернутись до каси відділення Ощадбанку для здійснення певної оплати.

Проте процедура виявилась довготривалою і закінчилась нічим, оскільки касир відмовила у спробі здійснити розрахунок технологією PayPass.

Виявилося, що, за правилами, до оплати допускається виключно фізична картка або готівка.

На гарячій лінії жінці порадили випустити додаткову картку, підтвердивши відсутність можливості робити оплату через технологію PayPass.

"...касир спитала як буду сплачувати? Я відповіла, що карткою через Pay Pass. На що отримала відповідь, що це неможливо зробити, потрібно лише готівкою або мати при собі пластикову карту. Я спитала, нащо пластикова картка, відповідь — для ідентифікації. Я кажу: "Ось паспорт для ідентифікації". Касиру не підходить. Оплатити Pay Pass не можна. Зі слів співробітника — служба безпеки заборонила використовувати Pay Pass. Серйозно? Pay Pass використовується з 2003 року, тобто 22 роки тому...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати про систему PayPass

PayPass є безконтактною технологією, що дає змогу робити розрахунки в один дотик. Для цього потрібно просто доторкнутися карткою MasterCard PayPass, спеціальним браслетом, годинником чи смартфоном до терміналу на касі.

Зокрема, на смартфоні можна самому легко включити безконтактну оплату, увімкнувши NFC (зв'язок малого радіусу дії). А саме:

потрібно відкрити програму "Параметри" на телефоні;

вибрати під'єднані пристрої "Параметри підключення NFC";

увімкнути параметр "Використати NFC".

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку діють ускладнені умови повернення коштів, втрачених у банкоматах чи терміналах. Процедура передбачає надання заяв у те відділення, де був відкритий рахунок.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку в рамках фінмоніторингу блокують рахунки клієнтам. Через це дехто місяцями не має можливості користуватися власними грошима.