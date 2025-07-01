Пенсионные карты Ощадбанка — что ждет клиентов с июля 2025 года

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали об изменениях, которые коснутся ряда пенсионных карт с июля 2025 года. Часть граждан может временно потерять доступ к счетам.

Об этом говорится в сообщении на странице госбанка в соцсети Facebook.

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Что будет с доступом к счетам в Ощадбанке с июля

Как отмечается в одном из сообщений, клиентка обратилась к банку за разъяснением относительно информации финучреждения о закрытии части банковских карт с 1 июля.

Гражданка попросила уточнить, что будет с доступом к пенсионным счетам после этой даты, если у старых карт закончился срок действия.

"Скажите, пожалуйста, продлеваются ли пенсионные карты автоматически, если срок действия карты заканчивается 30.06.25?", — говорится в обращении.

Работник главного офиса Ощадбанка объяснил, что в целом в банке в связи с военным положением продлен срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года для удобства клиентов. Для большинства действие старых карт продолжится автоматически, кроме:

если если срок действия карт завершился в течение февраля 2022 года — марта 2025 года, и по ним в период с января по февраль этого года (включительно) была осуществлена хотя бы одна операция с использованием карты (в том числе и неуспешные) в кассе, терминале, банкомате любого украинского финучреждения;

если срок действия подошел к концу в течение февраля 2022 года — марта 2025 года, где на счету нет средств, не фиксировалось операций за последние шесть месяцев (все обстоятельства одновременно).

Как действовать владельцам пенсионных карт Ощадбанка

Клиенты, которые являются владельцами вышеуказанных видов пенсионных карт, действие которых не продлят с июля, должны лично обратиться в банковское отделение для того, что их заменить на новые.

Соответствующая услуга по замене пластиковых карт будет доступна в любом отделении банка. Граждане могут обратиться с такой просьбой в удобное для себя время.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, зачем от пенсионеров требуют прохождения процедуры актуализации данных. Также дали объяснение относительно особенностей соответствующего требования.

Также мы писали, что клиенты в Ощадбанке пожаловались на появление автоматических кредитных долгов. Такое может произойти из-за специального механизма обработки переводов.