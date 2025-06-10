Штучний борг в Ощадбанку — як уникнути проблем

Людина тримає гроші та картку у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на виникнення автоматичного кредитного боргу через особливості механізму опрацювання грошових переказів. Відомо, як можна уникнути подібних проблем.

Про такий випадок йдеться на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Як повідомила одна з клієнток фінустанови, на її рахунку в Ощадбанку виникла кредитна заборгованість, тоді як кошти у банку не позичала.

Виявилося, що причиною відповідної ситуації став довготривалий механізм опрацювання грошових переказів.

Гроші, надіслані на рахунок, можуть висвічуватися у мобільному застосунку номінально, тоді як насправді вони можуть ще кілька днів перебувати в обробці. У разі використання цієї суми, яка офіційно вважається незарахованою, клієнтам виставляють борги за кредитом.

"На нашу карту Ощадбанку прийшов переказ, якого ми чекали. Гроші переказу відображались на карті у додатку. Ми почали використовувати ці гроші, як зазвичай при оплаті в супермаркеті. А сьогодні випадково зайшли в додаток і побачили, що у нас якийсь кредит, якого ми ніколи не брали, і борг! На гарячій лінії банку співробітник повідомив, що гроші переказу ще не зараховані і тому оформлено кредит", — йдеться у повідомленні.

Жінка зазначила, що державний банк вводить клієнтів в оману, інформуючи, що кошти вже нібито перебувають на рахунку, замість повідомлення про їхню обробку.

"Хотілось би дізнатися, як це може бути, що гроші прийшли і відображаються на карті, але банк каже, що вони ще не зараховані? Ми не проти чекати два дні, коли гроші будуть зараховані, але навіщо ви показуєте їх на карті, як переказ, який вже прийшов, і без нашої згоди навʼязуєте нам кредит і борг, навіть не попереджаючи нас про це. Чому гроші на картці не висвітлюються після реального зарахування, а показуються, коли їх ще немає, а клієнт банку навіть цього не знає?...", — наголосила клієнтка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Правила зарахування коштів в Ощадбанку

Згідно з внутрішніми правилами фінустанови, всі операції по рахунку в Ощадбанку обробляються від двох годин до трьох банківських діб. Частіше за все кошти надходять через кілька діб.

У зв'язку з цим клієнтам рекомендують перевіряти статус відповідних операцій. Це можна зробити у мобільному застосунку "Ощад/24". Для цього потрібно виконати кілька кроків:

у застосунку під час відкриття натиснути "одержати квитанцію";

якщо там буде написано "в обробці", гроші не можна чіпати, доки не зникне статус операції.

Раніше ми розповідали, що клієнтів Ощадбанку позбавляють доступу до коштів після деяких фінансових операцій. Зокрема, такий розвиток подій загрожує у разі продажу житла за програмою "єВідновлення".

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку розповіли про нав'язування договорів на страхування під час переоформлення карт за 150 грн. Відомо, чи можна відмовитися від відповідного сервісу.