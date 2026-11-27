Комунальні квитанції та телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

З 28 листопада 2026 року запрацюють нові правила для клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Зміни стосуються надання даних з приладів обліку. У разі їх недотримання абоненти почнуть отримувати платіжки не за фактично спожиті обсяги блакитного палива, а тому є загроза переплати.

Про те, що саме зміниться у компанії, розповідає видання Новини.LIVE.

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Нові правила для клієнтів Нафтогазу щодо передачі даних

Згідно з інформацією газопостачальної компанії, з 28 листопада цього року дані з лічильників більше не прийматимуть через особистий кабінет на порталі my.gas.ua та через онлайн-форму. Йдеться винятково про ці два сервіси постачальника газу.

За нормами чинного законодавства, всі побутові споживачі мають передавати дані лічильників Операторам газорозподільної мережі (ГРМ), а не постачальникам газу.

Оператори ГРМ щомісяця з 1 по 5 число очікують дані їх приладів обліку, на основі чого розраховують фактичне споживання ресурсу за період у кубічних метрах та передають відповідні обсяги газопостачальникам.

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Своєю чергою постачальники на підставі отриманих даних нараховують суми за використаний газ та формують квитанції.

З огляду на це, передавати дані Нафтогазу не було потреби, адже відповідна організація з 2020 року не відповідає за таку роль.

Сервіс "передачі даних" в особистому кабінеті компанії припинить роботу.

Як тепер клієнтам передавати інформацію з лічильників

Після 28 листопада клієнти Нафтогазу зможуть передавати інформацію з лічильників такими способами:

в особистому кабінеті на сайті свого Оператора ГРМ;

за номером телефону або чат-бот, вказаний на квитанції за доставку природного газу;

через зазначення даних у сплаченому рахунку Оператора ГРМ;

на е-адресу свого Оператора ГРМ;

у мобільному застосунку "КУБ".

Загрози ігнорування передачі даних лічильника газу

У разі, якщо Оператор ГРМ не отримає від клієнтів дані у встановлений термін, обсяг споживання розрахують автоматично за нормами Кодексу газорозподільних систем.

За таких умов обсяг визначать за середніми нормами споживання для регіону та типу газового обладнання, а не індивідуальним споживанням. Через це є загроза переплати за послугу.

Клієнтам надалі важливо дотримуватися вимоги щодо передачі даних газових лічильників вчасно — з 28 числа поточного місяця по 5 число наступного.

Передавати інформацію необхідно навіть тоді, коли протягом місяця газом не користувались. За таких умов треба просто повторно вказати ті ж цифри, що й під час попереднього разу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у грудні дехто з українців отримає окремий рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Громадяни можуть дізнатися, коли проводитимуть перевірки на сайтах філій "Газмереж". Такі платіжки надходять раз на п'ять років, або раз на три роки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Нафтогазі закликали клієнтів переходити на цифрові квитанції для розрахунку за газ. У компанії зазначили, що зберігати паперові платіжки вже немає потреби. Онлайн-послуги гарантують доступність таких даних у цифровому форматі. Громадянам пояснили, як відмовитися від паперових квитанцій.