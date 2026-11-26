Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року населення отримає за природний газ три квитанції: перша надійде за сам спожитий газ, друга — за доставку трубами до будинку, а третя — за технічний огляд та ремонт газових мереж. Фахівці детально пояснили, які саме послуги можуть входити у третю платіжку та за яким принципом нараховуватимуться суми до сплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію оператора газорозподілу в Україні "Газмережі".

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Третя платіжка за газ — за що заплатять українці

Згідно з чинними правилами, громадяни мають щомісяця сплачувати за розподіл природного газу, а раз на кілька років — окремий рахунок за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ).

Йдеться про дві різні послуги:

Доставка блакитного палива — це утримання газових мереж, якими газ надходить до оселі. У щомісячну плату входить обстеження та ремонт газопроводів, здійснення обслуговування газового обладнання, контроль тиску, убезпечення від витоків та гарантування безперебійної роботи аварійної служби 104. Техобслуговування ВБСГ — є обслуговуванням спільних газових мереж всередині багатоквартирних будинків. Газовики здійснюють перевірку стану газопроводів, герметичності з'єднань, роботи запірних пристроїв, здійснюють виявлення та усунення витоків газу. Відповідні роботи не входять у тариф "за доставку". Таку послугу оплачують всі співвласники будинку.

Частота надходження третьої квитанції

Періодичність здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання залежить від терміну експлуатації газових мереж:

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до 25 років включно — раз на п'ять років;

понад 25 років — раз на три роки.

Громадяни можуть дізнатися, коли проводитиметься обслуговування на сайтах філій "Газмереж" у розділі "Техобслуговування ВБСГ".

Там буде доступний графік планових робіт за конкретними адресами, а також, хто отримає платіжки у грудні.

Як перевірити, чи виконані роботи з обслуговування

Працівники Газмережі після здійснення обслуговування складуть акт виконаних робіт, який також опублікують на сайті філії.

Там же можна буде ознайомитися з вартістю послуг. Також інформація щодо нарахування за виконані роботи буде доступна в особистому кабінеті споживача.

У компанії зауважили, що співвласники можуть обрати для техобслуговування ВБСГ іншого виконавця, який може проводити відповідні роботи, про що потрібно буде завчасно сповістити Оператора ГРМ.

"Отже, плата за розподіл газу забезпечує роботу мереж до будинку, а плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) — обслуговування спільних газопроводів всередині нього", — підсумували у Газмережі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Нафтогазі назвали переваги цифрових квитанцій для розрахунку за природний газ. У компанії наголосили, що зберігати платіжки у паперовому вигляді вже нема потреби. Онлайн-сервіси гарантують доступність такої інформації у цифровому форматі. Українцям пояснили, як відмовитися від паперових платіжок.

Ще Новини.LIVE писали, як субсидіантам самостійно визначити розмір доходу для допомоги на оплату комунальних послуг. У ПФУ пояснили, що українці мають з’ясувати, за які квартали враховуватимуться дані та визначити офіційні доходи, підсумувавши отриману зарплату, виплати, стипендії або пенсію, та поділивши суму на пів року отримання.