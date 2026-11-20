Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть отримати зайво сплачені кошти за природний газ. Згідно з правилами, за таких умов гроші можна повернути або перенести на потрібний рахунок, дотримавшись певних рекомендацій. У компанії уточнили, що для цього платнику потрібно підготувати.

Про це інформує пресслужба ГК "Нафтогаз України", передають Новини.LIVE.

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Кому Нафтогаз гарантує повернення зайвих сум за газ

За інформацією газопостачальної компанії, громадяни повинні самостійно ініціювати повернення коштів у разі виявлення помилки під час оплати послуги з газопостачання. Для цього слід написати заяву та зібрати пакет необхідних документів.

За умовами договору з клієнтом, передбачена можливість повернення коштів на особові рахунки, за дотримання спеціальної процедури:

Необхідно у разі виявлення зайво сплачених коштів особисто звернутися у газопостачальну компанію та подати заяву для повернення переплаченої суми; Фахівці газопостачальної компанії упродовж кількох днів мають поінформувати про результат та повернути заяві кошти; Виключно клієнт має право забрати переплачені суми. Автоматична процедура повернення коштів не передбачена.

Які слід зібрати документи, що дозволять повернути кошти

За даними компанії, для отримання суми через неправильну оплату рахунків клієнт повинен надати детальний опис ситуації, зазначити дату та поставити підпис.

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Гроші будуть повернені у разі надання вичерпного списку документів. Йдеться про:

заяву з описом проблеми та деталями;

підтвердження помилкової оплати: квитанція, чек або банківська виписка, засвідчена компанією, що здійснила платіж;

копія документа, що посвідчить особу/ідентифікаційного коду;

довідку з банківськими реквізитами для повернення переплачених коштів на рахунок;

контактний номер телефону або електронну адресу.

Також громадянин може перенести оплату. Для цього потрібно вказати номери особових рахунків: з якого та на який необхідно переказати кошти.

Куди звернутися для отримання переплачених коштів

Клієнти повинні подати заяву та повний пакет документів на адресу ГК "Нафтогаз України" двома способами:

на е-пошту Нафтогазу: client@gas.ua;

на звичайну пошту: індекс 25001, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна", м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А.

"Після отримання документів фахівці розглянуть звернення та, за потреби, зв’яжуться з вами для уточнень", — додали у компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ пояснили, як визначають розмір субсидії. Там зауважили, що єдиної суми для всіх отримувачів немає. Їх розраховують окремо для родин. Сума буде залежати від того, якими послугами ЖКГ користується домогосподарство, скільки осіб проживає в житлі, який розмір доходу отримує на кожного. Розрахунки проводять не за всією площею оселі.

Ще Новини.LIVE писали, що у "Газмережі" нагадали про необхідність платити за доставку газу тим, хто виїхав з осель та не користується паливом. Плата не нараховується, якщо внаслідок агресії РФ житло було пошкоджене або знищене. Також повне припинення нарахувань може відбутись за умови розірвання договору та механічного від’єднання будинку від мережі.