Изменения в Нафтогазе с 28 ноября: что нужно знать клиентам
С 28 ноября 2026 года вступят в силу новые правила для клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Изменения касаются предоставления данных с приборов учета. В случае их несоблюдения абоненты начнут получать счета не за фактически потребленные объемы голубого топлива, а потому существует угроза переплаты.
О том, что именно изменится в компании, рассказывает издание Новини.LIVE.
Новые правила для клиентов Нафтогаза по передаче данных
Согласно информации газоснабжающей компании, с 28 ноября этого года данные со счетчиков больше не будут принимать через личный кабинет на портале my.gas.ua и через онлайн-форму. Речь идет исключительно об этих двух сервисах поставщика газа.
Согласно действующему законодательству, все бытовые потребители должны передавать данные счетчиков операторам газораспределительной сети (ГРМ), а не поставщикам газа.
Операторы ГРМ ежемесячно с 1 по 5 число ожидают данные с приборов учета, на основе которых рассчитывают фактическое потребление ресурса за период в кубических метрах и передают соответствующие объемы газопоставщикам.
В свою очередь, поставщики на основании полученных данных начисляют суммы за использованный газ и формируют квитанции.
Учитывая это, передавать данные Нафтогазу не было необходимости, ведь данная организация с 2020 года не выполняет эту функцию.
Сервис "передачи данных" в личном кабинете компании прекратит работу.
Как теперь клиентам передавать информацию со счетчиков
После 28 ноября клиенты Нафтогаза смогут передавать информацию со счетчиков следующими способами:
- в личном кабинете на сайте своего оператора ГРМ;
- по номеру телефона или через чат-бот, указанный в квитанции за доставку природного газа;
- путем указания данных в оплаченном счете оператора ГРМ;
- на электронный адрес своего оператора ГРМ;
- в мобильном приложении КУБ.
Риски игнорирования передачи данных счетчика газа
В случае, если Оператор ГРМ не получит от клиентов данные в установленный срок, объем потребления рассчитают автоматически по нормам Кодекса газораспределительных систем.
В таких условиях объем будет определяться по средним нормам потребления для региона и типа газового оборудования, а не по индивидуальному потреблению. Из-за этого существует риск переплаты за услугу.
Клиентам в дальнейшем важно соблюдать требование о своевременной передаче данных газовых счетчиков — с 28-го числа текущего месяца по 5-е число следующего.
Передавать информацию необходимо даже в том случае, если в течение месяца газом не пользовались. В таких условиях нужно просто повторно указать те же цифры, что и в предыдущий раз.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в декабре некоторые украинцы получат отдельный счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Граждане могут узнать, когда будут проводиться проверки, на сайтах филиалов Газсети. Такие платежки приходят раз в пять лет или раз в три года.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Нафтогазе призвали клиентов переходить на цифровые квитанции для оплаты газа. В компании отметили, что хранить бумажные платежки уже нет необходимости. Онлайн-сервисы гарантируют доступность таких данных в цифровом формате. Гражданам объяснили, как отказаться от бумажных квитанций.