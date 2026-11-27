Квитанции за коммунальные услуги и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

С 28 ноября 2026 года вступят в силу новые правила для клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Изменения касаются предоставления данных с приборов учета. В случае их несоблюдения абоненты начнут получать счета не за фактически потребленные объемы голубого топлива, а потому существует угроза переплаты.

О том, что именно изменится в компании, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Новые правила для клиентов Нафтогаза по передаче данных

Согласно информации газоснабжающей компании, с 28 ноября этого года данные со счетчиков больше не будут принимать через личный кабинет на портале my.gas.ua и через онлайн-форму. Речь идет исключительно об этих двух сервисах поставщика газа.

Согласно действующему законодательству, все бытовые потребители должны передавать данные счетчиков операторам газораспределительной сети (ГРМ), а не поставщикам газа.

Операторы ГРМ ежемесячно с 1 по 5 число ожидают данные с приборов учета, на основе которых рассчитывают фактическое потребление ресурса за период в кубических метрах и передают соответствующие объемы газопоставщикам.

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В свою очередь, поставщики на основании полученных данных начисляют суммы за использованный газ и формируют квитанции.

Учитывая это, передавать данные Нафтогазу не было необходимости, ведь данная организация с 2020 года не выполняет эту функцию.

Сервис "передачи данных" в личном кабинете компании прекратит работу.

Как теперь клиентам передавать информацию со счетчиков

После 28 ноября клиенты Нафтогаза смогут передавать информацию со счетчиков следующими способами:

в личном кабинете на сайте своего оператора ГРМ;

по номеру телефона или через чат-бот, указанный в квитанции за доставку природного газа;

путем указания данных в оплаченном счете оператора ГРМ;

на электронный адрес своего оператора ГРМ;

в мобильном приложении КУБ.

Риски игнорирования передачи данных счетчика газа

В случае, если Оператор ГРМ не получит от клиентов данные в установленный срок, объем потребления рассчитают автоматически по нормам Кодекса газораспределительных систем.

В таких условиях объем будет определяться по средним нормам потребления для региона и типа газового оборудования, а не по индивидуальному потреблению. Из-за этого существует риск переплаты за услугу.

Клиентам в дальнейшем важно соблюдать требование о своевременной передаче данных газовых счетчиков — с 28-го числа текущего месяца по 5-е число следующего.

Передавать информацию необходимо даже в том случае, если в течение месяца газом не пользовались. В таких условиях нужно просто повторно указать те же цифры, что и в предыдущий раз.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в декабре некоторые украинцы получат отдельный счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Граждане могут узнать, когда будут проводиться проверки, на сайтах филиалов Газсети. Такие платежки приходят раз в пять лет или раз в три года.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Нафтогазе призвали клиентов переходить на цифровые квитанции для оплаты газа. В компании отметили, что хранить бумажные платежки уже нет необходимости. Онлайн-сервисы гарантируют доступность таких данных в цифровом формате. Гражданам объяснили, как отказаться от бумажных квитанций.