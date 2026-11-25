Комунальні квитанції та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендують громадянам почати послуговуватися електронним форматом взаємодії під час розрахунку за отриманий природний газ. Цифрові платіжки є аналогом паперових і доступні онлайн раніше. Водночас компанія надалі забезпечує відправлення паперових рахунків поштою безпосередньо за адресою проживання.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

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Переваги електронних платіжок для розрахунку за газ

Як зазначають у компанії, у 2026 році зберігати квитанції у паперовому вигляді, як це було раніше, більше не потрібно. Завдяки онлайн-сервісам вся інформація про дані лічильника, нарахування та оплати за кожен місяць доступна у цифровому форматі.

"Досі зберігаєте старі платіжки за газ? А вже й не обов’язково! Знайома ситуація, коли вдома накопичується ціла папка платіжок, які шкода викинути, бо раптом колись знадобляться? Насправді зберігати їх роками більше немає потреби", — йдеться у повідомленні.

Водночас за необхідності проведення перевірки щодо розрахунків за попередні періоди достатньо буде сформувати акт звірки через:

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офіційні сервіси ГК "Нафтогаз України";

мобільний застосунок "Куб".

Клієнт зможе підтвердити окрему оплату банківською квитанцією, зокрема електронною.

Тож споживачі природного газу, які користуються онлайн-сервісами, можуть відмовитися від паперових платіжок.

Як діяти тим, у кого немає доступу до інтернету

У компанії зауважили, що, оскільки не всі в Україні мають доступ до інтернету, зокрема пенсіонери, які не користуються сучасною технікою, вони можуть надалі за бажанням отримувати паперові рахунки поштою безпосередньо за адресою проживання.

"Для багатьох паперова платіжка залишається звичним і зручним способом контролю оплат. Якщо ви звикли до паперових квитанцій або не маєте можливості користуватися інтернетом, можете й надалі отримувати їх у звичному форматі. Ми лише пропонуємо електронний формат як зручну альтернативу для тих, кому він підходить", — пояснили у компанії.

Як відмовитися від паперової платіжки Нафтогазу

Клієнти можуть відмовитись від паперових квитанцій за кілька хвилин. Зробити це можна в особистому кабінеті my.gas.ua або мобільному застосунку "Куб". Для цього потрібно:

зайти в особистий кабінет;

обрати пункт "Налаштування";

натиснути на опцію "Отримувати рахунки онлайн".

При цьому відмовитися від паперових платіжок може лише власник особового рахунку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як самостійно розрахувати розмір доходу для субсидії. У ПФУ пояснили, що громадяни повинні з’ясувати, за які квартали будуть враховані дані та підрахувати офіційні виплати, додавши отримані суми зарплати, допомогу, стипендії або пенсію, та поділивши суму на шість місяців отримання.

Ще Новини.LIVE писали про те, коли не нараховують плату за доставку газу. Таким правом можуть скористатись власники пошкодженого або знищеного житла. Також громадянин може самостійно ініціювати припинення нарахувань. Для цього треба у Центрі обслуговування клієнтів "Газмережі" у своїй області розірвати договір розподілу газу.