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Зміни у пенсіях — що чекає українців з недостатнім стажем

14 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії багатьох громадян зміняться — що треба знати про недостатній стаж
Гроші та скарбничка. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Влада України має намір відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні пенсійні виплати для осіб, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. Відомо, як зміняться виплати таких громадян.

Про це йдеться у проєкті пропозиції, розміщеної на порталі профспілок для обговорення.

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Такі зміни у законодавстві ініціювали в уряді, пояснивши таку необхідність тим, що нові підходи  спрямовані на консолідацію програм соціальної підтримки та посиленні адресності державної допомоги найбільш вразливим категоріям українців.

Згідно з пропозиціями, розмір пенсії для громадян з недостатнім страховим стажем почнуть визначати пропорційно до розміру страхового стажу, а не до суми прожиткового мінімуму.

Застарілі підходи у підвищенні виплат

В уряді пояснюють, що підвищення прожиткового мінімуму автоматично перераховує всі невластиві показники, що, своєю чергою, лише чинить більший тиск на бюджет.

"Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, — ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно — швидкого реагування держави на такий ризик", — наголошують ініціатори змін.

Тобто показник прожиткового мінімуму абсолютно втратив функцію як критерій визначення ризику потрапляння за межу бідності.

Вимоги до страхового стажу

Як відомо, в Україні щороку посилюються вимоги до страхового стажу. Так, у 2025 році знову зміняться правила виходу на пенсію. Якщо цього року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 31 рік стажу, то з наступного таке право матимуть виключно ті, хто відпрацював щонайменше 32 роки.

Зокрема, після досягнення 65 років право на пенсію за віком мають громадяни за наявності стажу в розмірі від 15 до 21 року. Якщо немає навіть мінімальної кількості стажу у 15 років, то така людина у віці 65 років почне отримувати державну соціальну допомогу замість пенсії, яку називають соціальна пенсія. Саме її розмір і планують змінити в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українським пенсіонерам передбачена законодавством доплата у 20%. Більше коштів можуть отримувати мешканці особливого регіону — гірської місцевості.

Також писали, що в Україні громадянам доплачують за понаднормовий страховий стаж до пенсійної виплати. Відомо, як розраховують відповідну суму у 2024 році.

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