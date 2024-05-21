Доплати до пенсій — хто з українців отримає більше за надстаж

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні громадянам доплачують за понаднормовий страховий стаж до пенсійної виплати. Відомо, як розраховують відповідну суму у 2024 році.

Про це інформує профільне видання "На пенсії".

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Виплати за понаднормовий стаж

Часто українці стикаються з недостатньою кількістю страхового стажу для вчасного виходу на заслужений відпочинок. Для таких випадків держава передбачила право докупити необхідний обсяг стажу.

Водночас, існують випадки, коли пенсіонери мають страхового стажу більше, ніж достатньо. За понаднормовий стаж передбачені доплати до пенсійних виплат. За нормами, розмір пенсії залежить від стажу та розміру заробітної плати. Через це, навіть за наявності значного розміру стажу, виплати не будуть великі.

Так, якщо у громадянина є 55 років страхового стажу, то основний розмір пенсії за віком буде становити 55% від зарплати. Розмір кінцевої суми пенсії формується, враховуючи усі надбавки.

Формула розрахунку для надстажу

Серед таких надбавок і доплата за понаднормовий стаж. Формула розрахунку така: кожен рік стажу додає до пенсії 1% від її основного розміру, проте не більше ніж на 1% від рівня прожиткового мінімуму. Сума залежить від того, коли громадянин вийшов на пенсію:

якщо до жовтня 2011 року, то надстаж для чоловіків рахують після 25 років стажу, а для жінок — після 20-ти;

після жовтня 2011-го чоловічий надстаж рахують після 35 років стажу, жіночий — після 30-ти.

У 2024 році прожитковий мінімум в Україні дорівнює 2,36 тис. гривень. Відтак, пенсіонери, які мають 30 років надстажу і пенсію, що перевищує мінімальну, отримають до 708 гривень доплати. Тобто по 23,61 грн за кожний рік понаднормового стажу.

2 361 грн х 30% = 708 гривень.

Водночас, для пенсіонерів, які працюють, під час розрахунку сум виплат використовують прожитковий мінімум, встановлений на час виходу на пенсію. Новий прожитковий мінімум почнуть враховувати виключно після звільнення. Тоді ж відбудуться і відповідні доплати.

Громадяни можуть перевірити, які надбавки додали до загального розміру пенсійної виплати, у місцевому відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ).

У разі, якщо громадянин не має достатньо стажу згідно із сучасними правилами, пенсію можуть не призначити після досягнення 65-річного віку. Таким людям призначають державну соціальну допомогу. Також вони можуть додатково докупити стаж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні розмір майбутньої пенсії громадян залежить від рівня заробітної плати та страхового стажу. Відомо, на яку суму можна розраховувати за умови отримання зарплати, удвічі вищої за середню.

Також ми писали, що українським пенсіонерам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Проте для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, існують інші процедури та вимоги.