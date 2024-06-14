Пенсии многих граждан изменятся — что нужно знать о недостаточном стаже

Деньги и копилка. Фото: Unsplush

Власти Украины намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты таких граждан.

Об этом говорится в проекте предложения, размещенного на портале профсоюзов для обсуждения.

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Такие изменения в законодательстве инициировали в правительстве, объяснив соответствующую необходимость тем, что новые подходы направлены на консолидацию программ социальной поддержки и усиления адресности государственной помощи наиболее уязвимым категориям украинцев.

Согласно предложениям, размер пенсии для граждан с недостаточным страховым стажем начнут определять пропорционально размеру страхового стажа, а не сумме прожиточного минимума.

Устаревшие подходы в повышении выплат

В правительстве объясняют, что повышение прожиточного минимума автоматически перечисляет все несвойственные показатели, что в свою очередь лишь оказывает большее давление на бюджет.

"Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, — эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно — быстрого реагирования государства на такой риск", — подчеркивают инициаторы изменений.

То есть показатель прожиточного минимума абсолютно утратил функцию как критерий определения риска попадания за черту бедности.

Требования к страховому стажу

Как известно, в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу. Так, в 2025 году снова изменятся правила выхода на пенсию. Если в этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, то со следующего такое право будут иметь исключительно те, кто отработал не менее 32 года.

В частности, по достижении 65 лет право на пенсию по возрасту имеют граждане при наличии стажа в размере от 15 до 21 года. Если нет даже минимального количества стажа в 15 лет, такой человек в возрасте 65 лет начнет получать государственную социальную помощь вместо пенсии, которую называют социальная пенсия. Именно ее размер и планируют изменить в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинским пенсионерам предусмотрена законодательством доплата в 20%. Больше средств могут получать жители особого региона — горной местности.

Также писали, что в Украине гражданам доплачивают за сверхурочный страховой стаж к пенсионной выплате. Известно, как рассчитывают соответствующую сумму в 2024 году.