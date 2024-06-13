Пенсії та доплати — хто в Україні отримує надбавку у 20%

Жінка похилого віку. Фото: Ukrainianinpl

У 2024 році деяким українським пенсіонерам передбачена законодавством доплата у 20%. Більше коштів можуть отримувати мешканці особливого регіону — гірської місцевості.

Це прописано у відповідному законі.

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Жителі певних регіонів та переселенці можуть отримувати спеціальну надбавку до своєї пенсії.

Згідно із законом про статус гірських населених пунктів, жителі населених пунктів, які розташовані у таких районах, та ті, хто стикається з недостатньо розвинутими галузями мають право на спеціальну надбавку до своєї пенсії. Відповідним правом також можуть скористатися переселенці, які через війну переїхали в такі регіони.

Головна умова отримання такої доплати — у населених пунктах наявні проблеми з:

соціально-побутовим обслуговуванням;

транспортною доступністю;

сферою застосування праці.

У 2024 році розмір надбавки визначається індивідуально і залишається незмінною. Частка становить 20% від основного розміру пенсії.

"Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%", — йдеться у статті шостій.

Як оформити доплату до пенсії

Громадяни, які бажають оформити відповідну надбавку, повинні передусім отримати спеціальне посвідчення, де засвідчується факт проживання у гірському населеному пункті.

Оформлюють такі посвідчення у місцевих органах влади або Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Документ мають видати упродовж 30 календарних днів після того, як було подано заяву та особисті документи.

Правила для переселенців аналогічні. Їм також спочатку необхідно оформити посвідчення, де буде зазначене місце проживання. Окрім заяви та особистих документів, потрібно обов'язково додати документи, що засвічують статус внутрішньо переміщеної особи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери, яким умовно збільшили пенсії ще в квітні, тільки у червні 2024 року отримають підвищені виплати. Пенсійний фонд здійснить остаточні нарахування після отримання інформації про сплату єдиного внеску за перший квартал року.

Також ми писали, що цьогоріч кілька разів підвищували пенсії, мінімально виплата мала зрости на 100 гривень. Однак є громадяни, яких оновлення пенсій не торкнулось зовсім.