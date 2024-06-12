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Більші пенсії для працюючих пенсіонерів — коли і скільки нарахують

12 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії тих, хто працює — в Кабміні уточнили деталі фінансування
Люди похилого віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Працюючі пенсіонери, яким умовно збільшили пенсії ще в квітні, тільки у червні 2024 року отримають підвищені виплати. Пенсійний фонд здійснить остаточні нарахування після отримання інформації про сплату єдиного внеску за перший квартал року.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Особливості нарахування пенсій у червні

Більший розмір пенсій громадяни отримають, адже нарахують суму за два попередні місяці, починаючи з квітня.

При цьому не всі отримають перерахунок пенсій. Його здійснять тільки тим пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсійних виплат продовжували працювати станом на початок березня 2024 року. Окрім того,

  • мають не менше 24 місяців страхового стажу;
  • пропрацювали щонайменше 24 місяці, після призначення/попереднього перерахунку минуло два роки.

Водночас, працюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, матимуть право на перерахунок виключно за умови досягнення пенсійного віку.

Пенсійний фонд здійснить перерахунок пенсій в автоматичному режимі без потреби звернення чи подання додаткових документів.

Тим, хто має менш ніж 24 місяці страхового стажу на 1 березня поточного року, перерахунок здійснять за іншими умовами:

  • з урахуванням тільки набутого стажу;
  • зарплата для обчислення виплати не змінюється.

Суми, які отримають у підсумку пенсіонери, будуть різні. Пенсія індивідуальна для кожного, адже залежить від страхового стажу та який заробіток був під час роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кілька разів підвищували пенсії, мінімально виплата мала зрости на 100 гривень. Проте є громадяни, яких оновлення пенсій  не торкнулось.

Також ми писали, що громадяни мають право на доплати за понаднормовий стаж, їх нараховують за кожен рік переробітку. У 2024 році розмір доплати зріс у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

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