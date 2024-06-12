Пенсії тих, хто працює — в Кабміні уточнили деталі фінансування

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Працюючі пенсіонери, яким умовно збільшили пенсії ще в квітні, тільки у червні 2024 року отримають підвищені виплати. Пенсійний фонд здійснить остаточні нарахування після отримання інформації про сплату єдиного внеску за перший квартал року.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Особливості нарахування пенсій у червні

Більший розмір пенсій громадяни отримають, адже нарахують суму за два попередні місяці, починаючи з квітня.

При цьому не всі отримають перерахунок пенсій. Його здійснять тільки тим пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсійних виплат продовжували працювати станом на початок березня 2024 року. Окрім того,

мають не менше 24 місяців страхового стажу;

пропрацювали щонайменше 24 місяці, після призначення/попереднього перерахунку минуло два роки.

Водночас, працюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, матимуть право на перерахунок виключно за умови досягнення пенсійного віку.

Пенсійний фонд здійснить перерахунок пенсій в автоматичному режимі без потреби звернення чи подання додаткових документів.

Тим, хто має менш ніж 24 місяці страхового стажу на 1 березня поточного року, перерахунок здійснять за іншими умовами:

з урахуванням тільки набутого стажу;

зарплата для обчислення виплати не змінюється.

Суми, які отримають у підсумку пенсіонери, будуть різні. Пенсія індивідуальна для кожного, адже залежить від страхового стажу та який заробіток був під час роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кілька разів підвищували пенсії, мінімально виплата мала зрости на 100 гривень. Проте є громадяни, яких оновлення пенсій не торкнулось.

Також ми писали, що громадяни мають право на доплати за понаднормовий стаж, їх нараховують за кожен рік переробітку. У 2024 році розмір доплати зріс у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.