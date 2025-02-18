Цены на алюминий и цветные металлы в Украине в феврале 2025: обновленные тарифы и анализ рынка металла

Производство металла. Фото: innovationnewsnetwork.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий высоко ценится благодаря легкости, прочности и устойчивости к коррозии. При этом производство алюминия требует значительных энергозатрат. Переработка этого металла является экономически выгодной, поскольку требует на 95% меньше энергии, чем первичное производство. Это делает сдачу алюминия в переработку не только экологически ответственным шагом, но и хорошим способом заработать дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 18 февраля 2025 года.

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Цены на чугун в черноморских портах в начале 2025 года достигли минимального уровня с августа 2020 года, опустившись до 330 долларов за тонну. Снижение обусловлено сочетанием экономических и политических факторов, повлиявших на торговую активность и спрос на чугун.

Главной причиной падения цен остается ослабленный спрос на основных рынках, включая Турцию и Индию. В Турции снижение цен на лом привело к падению спроса на чугун, в результате чего российские поставщики предлагают материал 330-340 долларов за тонну.

Однако покупатели в основном ограничиваются изучением цен, избегая заключения сделок. Аналогичная ситуация складывается в Индии, где слабый спрос на стальную продукцию ограничивает активность на рынке чугуна, что еще больше давит на цены.

Дополнительное влияние оказывает политическая ситуация, в частности санкции, влияющие на экспорт российского чугуна в Европу. В 2025 году ЕС установил квоту на поставки российского чугуна в объеме 700 тыс. тонн.

С 2026 года планируется полный запрет на импорт российского металла. Это приведет к увеличению спроса и росту цен на продукцию из альтернативных стран-поставщиков, таких как Бразилия, Украина и Индия.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 18 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 40 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 85 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 75 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 75 грн;

Львовская область — от 40 до 75 грн;

Николаевская область — от 45 до 80 грн;

Одесская область — от 45 до 85 грн;

Полтавская область — от 40 до 75 грн;

Ровенская область — от 40 до 75 грн;

Сумская область — от 40 до 85 грн;

Тернопольская область — от 45 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 75 грн;

Черкасская область — от 40 до 75 грн;

Черновицкая область — от 40 до 75 грн;

Черниговская область — от 45 до 80 грн.

Пункты приема металлолома принимают не только алюминий, но и другие цветные металлы. Из всех цветных металлов дороже всего стоит медь, что делает ее сдачу особенно прибыльной.

Латунь, сплав меди и цинка, также имеет высокую стоимость благодаря своим уникальным свойствам и широкому применению. Цены на латунь в Украине продолжают демонстрировать стабильный рост на рынке вторичных металлов.