Перехожі біля відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям похилого віку, які планують переїздити в інші регіони чи за кордон, варто подбати про зміну способу отримання пенсійних виплат. Йдеться про переведення виплат тим, хто нині отримує кошти через пошту. Зокрема, можна відкрити карткові рахунки в "Ощадбанку", уповноваженому здійснювати відповідні виплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

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Чому необхідно відкрити пенсійні рахунки в Ощадбанку

Ті, хто змушений переїздити під час війни у більш безпечні регіони чи за кордон, можуть втратити пенсійні виплати, якщо отримували їх через поштового оператора.

Для збереження права на виплати варто заздалегідь подбати про переведення виплат на банківські рахунки. Також у такому разі пенсіонери зобов’язані поінформувати Пенсійний фонд про зміну способу отримання виплат.

Перевести пенсію на карткові варто з низки причин:

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Безпека для коштів під час війни: банківські картки захистять кошти від будь-яких фізичних ризиків, що можуть загрожувати роботі поштових відділень у прифронтових/небезпечних регіонах.

Стабільність у нарахуванні виплат: навіть якщо відділення пошти тимчасово не працюватимуть або не буде можливості доставляти готівкові кошти, це не вплине на щомісячне зарахування пенсії на рахунки в банку.

Зручність операцій: завдяки картці Ощадбанку пенсіонери можуть користуватися онлайн-банкінгом "Ощад 24/7", знімати готівку в банкоматах чи розраховуватись в магазинах.

Вимоги для ВПО: переселенцям потрібно мати пенсійні рахунки згідно з законодавчими нормами.

Як пенсіонеру отримати картку для виплат в Ощадбанку

Зокрема, громадяни можуть подати заяву на переведення пенсії з пошти на банківську картку через портал ел-послуг Пенсійного фонду. Також можна особисто подати заяву до ПФУ, Ощадбанку чи до будь-якого іншого банку, уповноваженого на нарахування виплат.

Для дистанційного переведення треба:

У банку відкрити картку з реквізитами; Завантажити на портал ПФУ відскановані документи (паспорт, ідентифікаційний код), у розмірі файла не вище 1 Мб; У правому верхньому кутку на порталі обрати пункт "Вхід"; Авторизуватися через кваліфікований е-підпис (КЕП); Відкрити пункт "Щодо пенсійного забезпечення"; Обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи"; Перейти в пункт "Заява про зміну способу виплати пенсії"; Додати інформацію за допомогою підказок, ввести номер банківського рахунку у форматі IBAN (29 цифр та букв); Підписати електронним підписом та відправити до ПФУ.

Інформацію щодо результатів опрацювання заяви можна буде переглянути на панелі ліворуч у пункті "Мої звернення".

Умови для нарахування пенсій в Ощадбанку

Якщо громадянин переведе виплати в Ощадбанк, то отримає доступ до різних банківських сервісів. Для такої категорії клієнтів передбачені пільги та переваги. Зокрема, з пенсійних карток не стягується комісія у разі зняття готівки у банкоматах Ощадбанку. Водночас:

за умови зняття у банкоматах інших банків до 10 тис. грн/міс. — безкоштовно, а більш ніж цю суму — 1% від суми +5 грн;

якщо знімати гроші у банкоматах за кордоном — 1,5% від суми + 35 грн.

Також пенсіонери зможуть отримувати додатковий дохід, розмістивши кошти на накопичувальній частині рахунку через сервіс "Мобільні заощадження".

Раніше Новини.LIVE писали про те, кому з клієнтів Ощадбанк може надавати по 1 000 грн щомісяця. Як повідомили у пресслужбі, банк спільно з Mastercard реалізують програму "Мій заряд від витрат". У її рамках можна отримати грошові сертифікати на покупки, зарядні станції та головний подарунок у вигляді смартфона.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в листопаді в Ощадбанку можна декому не переплачувати. Банк перестав стягувати комісії за операції з надання кредитних готівкових грошей. Послуга доступна клієнтам у відділенні банку на безоплатній основі. До цього тариф становив 1,99%.