Прохожие возле отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пожилым украинцам, планирующим переехать в другие регионы или за границу, следует позаботиться об изменении способа получения пенсионных выплат. Речь идет о переводе выплат тем, кто в настоящее время получает средства по почте. В частности, можно открыть карточные счета в "Ощадбанке", уполномоченном осуществлять соответствующие выплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

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Почему необходимо открыть пенсионные счета в Ощадбанке

Те, кто вынужден во время войны переезжать в более безопасные регионы или за границу, могут лишиться пенсионных выплат, если получали их через почтового оператора.

Чтобы сохранить право на выплаты, следует заранее позаботиться о переводе выплат на банковские счета. Также в таком случае пенсионеры обязаны проинформировать Пенсионный фонд об изменении способа получения выплат.

Перевести пенсию на банковскую карту стоит по ряду причин:

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Безопасность средств во время войны: банковские карты защитят средства от любых физических рисков, которые могут угрожать работе почтовых отделений в прифронтовых/опасных регионах.

Стабильность в начислении выплат: даже если почтовые отделения временно не будут работать или не будет возможности доставлять наличные средства, это не повлияет на ежемесячное зачисление пенсии на счета в банке.

Удобство операций: благодаря карте "Ощадбанка" пенсионеры могут пользоваться онлайн-банкингом "Ощад 24/7", снимать наличные в банкоматах или расплачиваться в магазинах.

Требования для ВПЛ: переселенцам необходимо иметь пенсионные счета в соответствии с законодательными нормами.

Как пенсионеру получить карту для выплат в Ощадбанке

В частности, граждане могут подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно лично подать заявление в ПФУ, Ощадбанк или в любой другой банк, уполномоченный на начисление выплат.

Для дистанционного перевода необходимо:

Открыть в банке карту с реквизитами; Загрузить на портал ПФУ отсканированные документы (паспорт, идентификационный код), размер файла не должен превышать 1 Мб; В правом верхнем углу на портале выбрать пункт "Вход"; Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); Открыть пункт "О пенсионном обеспечении"; Выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело"; Перейти в пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии"; Добавьте информацию, следуя подсказкам, введите номер банковского счета в формате IBAN (29 цифр и букв); Подписать электронной подписью и отправить в ПФУ.

Информацию о результатах рассмотрения заявления можно будет просмотреть на панели слева в пункте "Мои обращения".

Условия начисления пенсий в Ощадбанке

Если гражданин переведет выплаты в Ощадбанк, то получит доступ к различным банковским услугам. Для такой категории клиентов предусмотрены льготы и преимущества. В частности, с пенсионных карт не взимается комиссия при снятии наличных в банкоматах Ощадбанка. При этом:

при снятии в банкоматах других банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а свыше этой суммы — 1% от суммы + 5 грн;

при снятии денег в банкоматах за рубежом — 1,5% от суммы + 35,00 грн.

Также пенсионеры смогут получать дополнительный доход, разместив средства на накопительной части счета через сервис "Мобильные сбережения".

Ранее Новини.LIVE писали о том, кому из клиентов Ощадбанк может предоставлять по 1 000 грн ежемесячно. Как сообщили в пресс-службе, банк совместно с Mastercard реализует программу "Мой заряд от трат". В ее рамках можно получить денежные сертификаты на покупки, зарядные станции и главный подарок в виде смартфона.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в ноябре в Ощадбанке можно некоторым клиентам не переплачивать. Банк перестал взимать комиссию за операции по выдаче кредитных наличных средств. Услуга доступна клиентам в отделениях банка на безвозмездной основе. До этого тариф составлял 1,99%.