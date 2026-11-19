Изменение способа получения пенсии: кому следует открыть счета в Ощадбанке
Пожилым украинцам, планирующим переехать в другие регионы или за границу, следует позаботиться об изменении способа получения пенсионных выплат. Речь идет о переводе выплат тем, кто в настоящее время получает средства по почте. В частности, можно открыть карточные счета в "Ощадбанке", уполномоченном осуществлять соответствующие выплаты.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.
Почему необходимо открыть пенсионные счета в Ощадбанке
Те, кто вынужден во время войны переезжать в более безопасные регионы или за границу, могут лишиться пенсионных выплат, если получали их через почтового оператора.
Чтобы сохранить право на выплаты, следует заранее позаботиться о переводе выплат на банковские счета. Также в таком случае пенсионеры обязаны проинформировать Пенсионный фонд об изменении способа получения выплат.
Перевести пенсию на банковскую карту стоит по ряду причин:
- Безопасность средств во время войны: банковские карты защитят средства от любых физических рисков, которые могут угрожать работе почтовых отделений в прифронтовых/опасных регионах.
- Стабильность в начислении выплат: даже если почтовые отделения временно не будут работать или не будет возможности доставлять наличные средства, это не повлияет на ежемесячное зачисление пенсии на счета в банке.
- Удобство операций: благодаря карте "Ощадбанка" пенсионеры могут пользоваться онлайн-банкингом "Ощад 24/7", снимать наличные в банкоматах или расплачиваться в магазинах.
- Требования для ВПЛ: переселенцам необходимо иметь пенсионные счета в соответствии с законодательными нормами.
Как пенсионеру получить карту для выплат в Ощадбанке
В частности, граждане могут подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно лично подать заявление в ПФУ, Ощадбанк или в любой другой банк, уполномоченный на начисление выплат.
Для дистанционного перевода необходимо:
- Открыть в банке карту с реквизитами;
- Загрузить на портал ПФУ отсканированные документы (паспорт, идентификационный код), размер файла не должен превышать 1 Мб;
- В правом верхнем углу на портале выбрать пункт "Вход";
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- Открыть пункт "О пенсионном обеспечении";
- Выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело";
- Перейти в пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии";
- Добавьте информацию, следуя подсказкам, введите номер банковского счета в формате IBAN (29 цифр и букв);
- Подписать электронной подписью и отправить в ПФУ.
Информацию о результатах рассмотрения заявления можно будет просмотреть на панели слева в пункте "Мои обращения".
Условия начисления пенсий в Ощадбанке
Если гражданин переведет выплаты в Ощадбанк, то получит доступ к различным банковским услугам. Для такой категории клиентов предусмотрены льготы и преимущества. В частности, с пенсионных карт не взимается комиссия при снятии наличных в банкоматах Ощадбанка. При этом:
- при снятии в банкоматах других банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а свыше этой суммы — 1% от суммы + 5 грн;
- при снятии денег в банкоматах за рубежом — 1,5% от суммы + 35,00 грн.
Также пенсионеры смогут получать дополнительный доход, разместив средства на накопительной части счета через сервис "Мобильные сбережения".
Ранее Новини.LIVE писали о том, кому из клиентов Ощадбанк может предоставлять по 1 000 грн ежемесячно. Как сообщили в пресс-службе, банк совместно с Mastercard реализует программу "Мой заряд от трат". В ее рамках можно получить денежные сертификаты на покупки, зарядные станции и главный подарок в виде смартфона.
Еще Новини.LIVE рассказывали, что в ноябре в Ощадбанке можно некоторым клиентам не переплачивать. Банк перестал взимать комиссию за операции по выдаче кредитных наличных средств. Услуга доступна клиентам в отделениях банка на безвозмездной основе. До этого тариф составлял 1,99%.