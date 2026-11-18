1 000 грн від Ощадбанку: хто і як зможе отримати до 15 січня
До 15 січня 2026 року клієнти державного "Ощадбанку" можуть щомісяця отримувати грошові сертифікати номіналом 1 000 грн на покупки, а також інші цінні подарунки. Долучитися до участі у новій програмі можна у разі здійснення розрахунків картками міжнародної платіжної системи Mastercard, дотримавшись умов.
Про це розповіли у пресслужбі держбанку, передають Новини.LIVE.
Кому з клієнтів Ощадбанк може надати 1 000 грн
Як розповіли у пресслужбі, Ощадбанк разом з Mastercard запустили акційну програму "Мій заряд від витрат".
У її рамках власники карток Mastercard від Ощадбанку зможуть виграти:
- Грошові сертифікати giftmall на покупки;
- Зарядні станції для дому;
- Головний подарунок — смартфон.
Як пояснили у банку, долучитися до розіграшу можна, здійснюючи щодня звичні покупки та платежі карткою Mastercard. Відповідні витрати гарантують шанси отримати цінні подарунки.
Як взяти участь у програмі від Ощадбанку
Згідно з умовами акційної програми, клієнтам для участі в ній не потрібна окрема реєстрація.
Достатньо мати активну картку Mastercard від Ощадбанку та здійснювати нею розрахунки: 15 і більше оплат від 300 грн за місяць дадуть право на участь у розіграші подарунків.
Чим більше буде трансакцій, ти більше шансів з'явиться на виграш. А саме:
- від 15 оплат — один шанс;
- від 20 оплат — два шанси;
- від 25 оплат — три шанси.
Коли відбуватиметься розіграш призів в Ощадбанку
Як уточнили у державному банку, спільна з Mastercard програма триватиме у період з 16 листопада 2026-го до 15 січня 2027 року. Протягом цього часу відбуватиметься щомісячний розіграш подарунків, а наприкінці програми серед клієнтів розіграють ключовий приз.
Згідно з планами, передбачається така періодичність визначення переможців:
- Щомісяця — по 100 сертифікатів giftmall номіналом 1 000 грн та п'ять зарядних станцій для дому;
- Наприкінці програми — головний подарунок у вигляді сучасного смартфона.
"Загалом за два місяці промо розіграють 200 сертифікатів та 10 зарядних станцій, а також один смартфон", — повідомили у пресслужбі.
Зокрема, відкрити картку в Ощадбанку можна онлайн через застосунок "Мобільний Ощад" або особисто у банківському відділенні.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пояснили, чому можливі затримки у знятті арештів коштів. Там наголосили, що таке може статися суто з великим обсягом постанов. Вони опрацьовуються поступово, у порядку черги. Як правило, це відбувається протягом одного дня.
Ще Новини.LIVE писали про те, які діють тарифи у листопаді для власників пенсійних карток Ощадбанку. У фінустанові не планували жодних змін, а тому пенсіонерам надалі будуть доступні пільгові умови обслуговування. Також окремі базові банківські послуги будуть безплатними.