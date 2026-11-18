Банківська картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 15 січня 2026 року клієнти державного "Ощадбанку" можуть щомісяця отримувати грошові сертифікати номіналом 1 000 грн на покупки, а також інші цінні подарунки. Долучитися до участі у новій програмі можна у разі здійснення розрахунків картками міжнародної платіжної системи Mastercard, дотримавшись умов.

Про це розповіли у пресслужбі держбанку, передають Новини.LIVE.

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Кому з клієнтів Ощадбанк може надати 1 000 грн

Як розповіли у пресслужбі, Ощадбанк разом з Mastercard запустили акційну програму "Мій заряд від витрат".

У її рамках власники карток Mastercard від Ощадбанку зможуть виграти:

Грошові сертифікати giftmall на покупки;

Зарядні станції для дому;

Головний подарунок — смартфон.

Як пояснили у банку, долучитися до розіграшу можна, здійснюючи щодня звичні покупки та платежі карткою Mastercard. Відповідні витрати гарантують шанси отримати цінні подарунки.

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Як взяти участь у програмі від Ощадбанку

Згідно з умовами акційної програми, клієнтам для участі в ній не потрібна окрема реєстрація.

Достатньо мати активну картку Mastercard від Ощадбанку та здійснювати нею розрахунки: 15 і більше оплат від 300 грн за місяць дадуть право на участь у розіграші подарунків.

Чим більше буде трансакцій, ти більше шансів з'явиться на виграш. А саме:

від 15 оплат — один шанс;

від 20 оплат — два шанси;

від 25 оплат — три шанси.

Коли відбуватиметься розіграш призів в Ощадбанку

Як уточнили у державному банку, спільна з Mastercard програма триватиме у період з 16 листопада 2026-го до 15 січня 2027 року. Протягом цього часу відбуватиметься щомісячний розіграш подарунків, а наприкінці програми серед клієнтів розіграють ключовий приз.

Згідно з планами, передбачається така періодичність визначення переможців:

Щомісяця — по 100 сертифікатів giftmall номіналом 1 000 грн та п'ять зарядних станцій для дому;

Наприкінці програми — головний подарунок у вигляді сучасного смартфона.

"Загалом за два місяці промо розіграють 200 сертифікатів та 10 зарядних станцій, а також один смартфон", — повідомили у пресслужбі.

Зокрема, відкрити картку в Ощадбанку можна онлайн через застосунок "Мобільний Ощад" або особисто у банківському відділенні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пояснили, чому можливі затримки у знятті арештів коштів. Там наголосили, що таке може статися суто з великим обсягом постанов. Вони опрацьовуються поступово, у порядку черги. Як правило, це відбувається протягом одного дня.

Ще Новини.LIVE писали про те, які діють тарифи у листопаді для власників пенсійних карток Ощадбанку. У фінустанові не планували жодних змін, а тому пенсіонерам надалі будуть доступні пільгові умови обслуговування. Також окремі базові банківські послуги будуть безплатними.