Зміна реквізитів для оплати: у Нафтогазі зробили уточнення

Жінка тримає гроші на тлі платіжок.

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зобов'язані здійснювати оплату за блакитне паливо за новими реквізитами навесні 2026 року. Громадянам пояснили, що загалом канали для оплати оновились автоматично, однак є певні нюанси.

Проблеми з новими реквізитами для розрахунків у Нафтогазі

У березні 2026 року основного постачальника газу, що обслуговує більш ніж 12 млн домогосподарств, змінилися реквізити для розрахунків. У компанії повідомили про цей факт не заздалегідь, а тому деякі клієнти здійснили оплату за старими даними, що призвело до плутанини та проблем.

Одна з громадянок на сторінці газопостачальної компанії у соцмережі зазначила, що дізналася про нові реквізити постфактум, коли вже було перераховано кошти.

"Ніде не попередили, що змінилися реквізити рахунку для оплати! Зазвичай великими буквами пишуть! Увага! Змінилися реквізити для оплати! Я плачу просто по IBAN з Аваль, створивши шаблон. Як тільки на день заборгував, то одразу купа повідомлень і дзвінків, а як попередити, то тиша!", — йдеться у зверненні.

Пояснення представників Нафтогазу

Працівники газопостачальної компанії зазначили, що відповідні зміни відбулися автоматично для всіх банківських установ, які є партнерами компанії. Проте визнали, що у деяких менших банках оновлення реквізитів у системах може тривати довше.

Дізнатися актуальні реквізити можна на сайті Нафтогазу у розділі "Новини" та "Офіційна інформація", а також у паперових квитанціях за лютий 2026 року. Окрім того, нові дані будуть вказані у паперових платіжках.

"Нові реквізити вже оновлено у більшості банків, зокрема у всіх національних банках, а також у ПУМБ та monobank. Водночас у деяких менших банках оновлення реквізитів у системах може ще тривати", — пояснили у компанії.

Також, якщо клієнт оплачує за реквізитами вручну у застосунку банку, рекомендували перед платежем перевірити актуальні дані та обов’язково зазначити у призначенні номер особового рахунку.

У компанії порадили не хвилюватися, якщо громадяни оплатили рахунок за старими реквізитами, адже кошти все одно зарахують. Водночас, наступні платежі просять здійснювати вже за новими реквізитами.

Раніше повідомлялося, що у Нафтогазі рекомендують клієнтам розраховуватися за газ картою "Нацкешбеку". Такий підхід дозволить заощадити на комуналці за рахунок компенсованих коштів від держави від купівлі українських товарів.

Ще розповідали, що у квітні 2026 року деякі клієнти ТОВ "Газорозподільні мережі України" заплатять додатково 1 000 грн. Йдеться про надходження додаткової, третьої, квитанції за природний газ.

Часті питання

Які нові реквізити для розрахунку за газ у Нафтогазі

Навесні клієнти повинні здійснювати оплату за блакитне паливо за оновленими реквізитами. А саме:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "УКРГАЗБАНК".

Як змінились способи для оплати у Нафтогазі у 2026 році

Також у 2026 році українці більше не можуть пересилати дані через чат-боти газопостачальної компанії, проте тепер є новий спосіб для передачі показників і сплати комунальних рахунків за газ — застосунок "Куб". Завдяки йому українці зможуть більш оперативно вирішувати всі питання щодо газопостачання.

Окрім того, клієнти можуть передавати дані з лічильника та розраховуватися такими доступними варіантами: