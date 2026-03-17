Нафтогаз змінив правила розрахунку за газ: що треба знати

Комунальні квитанції, гроші та калькулятор на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо необхідно використовувати нові реквізити, незалежно від обраного для цього способу.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Які тепер реквізити для оплати у Нафтогазі

Як зазначили у газопостачальній компанії, у березні клієнти мають здійснювати оплату за природний газ, зважаючи на оновлені реквізити. Нові дані будуть вказані в комунальних квитанціях.

"Ми змінили реквізити для оплати за газ. Якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані... Перешліть цей пост батькам чи близьким, щоб вони теж знали про зміни", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про такі актуальні реквізити для оплати за газ:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "УКРГАЗБАНК".

Нюанси розрахунку за новими реквізитами через різні канали

За даними компанії, громадяни не повинні хвилюватися про факт оновлення реквізитів, якщо роблять оплату через застосунок "Куб", особистий кабінет, а також по електронних і паперових платіжках за березень, адже дані зміняться автоматично.

Окрім того, оновляться реквізити в автоматичному режимі для всіх банківських установ, які є партнерами Нафтогазу, тому надавати нові дані клієнтам не потрібно.

У разі сплати за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою потрібно просто перевірити, чи оновилася інформація. Також обов’язково необхідно зазначити у призначенні платежу номер свого особового рахунку. Завдяки цьому платіж швидше та коректно зарахується на баланс.

Якщо клієнти оплатили рахунок за старими реквізитами, у компанії радять не хвилюватися, адже кошти все одно будуть зараховані. Однак наступні платежі просять здійснювати вже на новий рахунок.

Часті питання

Які є способи для розрахунку за газ у Нафтогазі

У 2026 році для клієнтів компанії додали нову можливість для здійснення оплати за блакитне паливо. Для українців запустили застосунок "Куб". Там можна передавати показники лічильника та сплачувати комунальні рахунки за газ.

Загалом клієнти можуть розраховуватися через такі канали: особистий кабінет в ГК "Нафтогаз України", через повідомлення на номер 4647, на порталі gas.ua без реєстрації, у застосунку "Куб".

Як клієнтам Нафтогазу дізнатися про заборгованість за газ

Громадяни можуть уточнити інформацію про можливу заборгованість за газ за конкретною адресою дистанційно через сайт Нафтогазу України, банківські програми, застосунок "Куб".

Для цього потрібен особовий рахунок, який можна знайти у платіжці або дізнатися на "гарячій лінії" газопостачальної компанії. Доступні такі контакти: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).