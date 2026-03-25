Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Изменение реквизитов для оплаты: в Нафтогазе сделали уточнение

Изменение реквизитов для оплаты: в Нафтогазе сделали уточнение

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 08:50
Женщина держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обязаны осуществлять оплату за голубое топливо по новым реквизитам весной 2026 года. Гражданам объяснили, что в целом каналы для оплаты обновились автоматически, однако есть определенные нюансы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook.

В марте 2026 года у основного поставщика газа, обслуживающего более 12 млн домохозяйств, изменились реквизиты для расчетов. В компании сообщили об этом факте не заранее, а потому некоторые клиенты произвели оплату по старым данным, что привело к путанице и проблемам.

Одна из гражданок на странице газоснабжающей компании в соцсети отметила, что узнала о новых реквизитах постфактум, когда уже были перечислены средства.

"Нигде не предупредили, что изменились реквизиты счета для оплаты! Обычно большими буквами пишут! Внимание! Изменились реквизиты для оплаты! Я плачу просто по IBAN из Аваль, создав шаблон. Как только на день задолжал, то сразу куча сообщений и звонков, а как предупредить, то тишина!", — говорится в обращении.

Объяснение представителей Нафтогаза

Сотрудники газоснабжающей компании отметили, что соответствующие изменения произошли автоматически для всех банковских учреждений, которые являются партнерами компании. Однако признали, что в некоторых меньших банках обновление реквизитов в системах может длиться дольше.

Узнать актуальные реквизиты можно на сайте Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация", а также в бумажных квитанциях за февраль 2026 года. Кроме того, новые данные будут указаны в бумажных платежках.

"Новые реквизиты уже обновлены в большинстве банков, в частности во всех национальных банках, а также в ПУМБ и monobank. В то же время в некоторых меньших банках обновление реквизитов в системах может еще продолжаться", — пояснили в компании.

Также, если клиент оплачивает счета по реквизитам вручную в приложении банка, рекомендовали перед платежом проверить актуальные данные и обязательно указать в назначении номер лицевого счета.

В компании посоветовали не волноваться, если граждане оплатили счет по старым реквизитам, ведь средства все равно зачислят. В то же время, следующие платежи просят осуществлять уже по новым реквизитам.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе рекомендуют клиентам рассчитываться за газ картой "Нацкэшбэка". Такой подход позволит сэкономить на коммуналке за счет компенсированных средств от государства от покупки украинских товаров.

Еще рассказывали, что в апреле 2026 года некоторые клиенты ООО "Газораспределительные сети Украины" заплатят дополнительно 1 000 грн. Речь идет о поступлении дополнительной, третьей, квитанции за природный газ.

Частые вопросы

Какие новые реквизиты для расчета за газ в Нафтогазе

Весной клиенты должны осуществлять оплату за голубое топливо по обновленным реквизитам. А именно:

  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
  • ЕГРПОУ 40121452;
  • Р/р UA723204780000026006000255925;
  • МФО 320478;
  • АБ "УКРГАЗБАНК".

Как изменились способы для оплаты в Нафтогазе в 2026 году

Также в 2026 году украинцы больше не могут пересылать данные через чат-боты газоснабжающей компании, однако теперь есть новый способ для передачи показателей и оплаты коммунальных счетов за газ — приложение "Куб". Благодаря ему украинцы смогут более оперативно решать все вопросы по газоснабжению.

Кроме того, клиенты могут передавать данные со счетчика и рассчитываться такими доступными вариантами:

  • через личный кабинет в ГК "Нафтогаз Украины";
  • через сообщение на номер 4647;
  • на портале gas.ua без регистрации.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации