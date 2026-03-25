Изменение реквизитов для оплаты: в Нафтогазе сделали уточнение

Женщина держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обязаны осуществлять оплату за голубое топливо по новым реквизитам весной 2026 года. Гражданам объяснили, что в целом каналы для оплаты обновились автоматически, однако есть определенные нюансы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook.

Проблемы с новыми реквизитами для расчетов в Нафтогазе

В марте 2026 года у основного поставщика газа, обслуживающего более 12 млн домохозяйств, изменились реквизиты для расчетов. В компании сообщили об этом факте не заранее, а потому некоторые клиенты произвели оплату по старым данным, что привело к путанице и проблемам.

Одна из гражданок на странице газоснабжающей компании в соцсети отметила, что узнала о новых реквизитах постфактум, когда уже были перечислены средства.

"Нигде не предупредили, что изменились реквизиты счета для оплаты! Обычно большими буквами пишут! Внимание! Изменились реквизиты для оплаты! Я плачу просто по IBAN из Аваль, создав шаблон. Как только на день задолжал, то сразу куча сообщений и звонков, а как предупредить, то тишина!", — говорится в обращении.

Объяснение представителей Нафтогаза

Сотрудники газоснабжающей компании отметили, что соответствующие изменения произошли автоматически для всех банковских учреждений, которые являются партнерами компании. Однако признали, что в некоторых меньших банках обновление реквизитов в системах может длиться дольше.

Узнать актуальные реквизиты можно на сайте Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация", а также в бумажных квитанциях за февраль 2026 года. Кроме того, новые данные будут указаны в бумажных платежках.

"Новые реквизиты уже обновлены в большинстве банков, в частности во всех национальных банках, а также в ПУМБ и monobank. В то же время в некоторых меньших банках обновление реквизитов в системах может еще продолжаться", — пояснили в компании.

Также, если клиент оплачивает счета по реквизитам вручную в приложении банка, рекомендовали перед платежом проверить актуальные данные и обязательно указать в назначении номер лицевого счета.

В компании посоветовали не волноваться, если граждане оплатили счет по старым реквизитам, ведь средства все равно зачислят. В то же время, следующие платежи просят осуществлять уже по новым реквизитам.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе рекомендуют клиентам рассчитываться за газ картой "Нацкэшбэка". Такой подход позволит сэкономить на коммуналке за счет компенсированных средств от государства от покупки украинских товаров.

Еще рассказывали, что в апреле 2026 года некоторые клиенты ООО "Газораспределительные сети Украины" заплатят дополнительно 1 000 грн. Речь идет о поступлении дополнительной, третьей, квитанции за природный газ.

Частые вопросы

Какие новые реквизиты для расчета за газ в Нафтогазе

Весной клиенты должны осуществлять оплату за голубое топливо по обновленным реквизитам. А именно:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "УКРГАЗБАНК".

Как изменились способы для оплаты в Нафтогазе в 2026 году

Также в 2026 году украинцы больше не могут пересылать данные через чат-боты газоснабжающей компании, однако теперь есть новый способ для передачи показателей и оплаты коммунальных счетов за газ — приложение "Куб". Благодаря ему украинцы смогут более оперативно решать все вопросы по газоснабжению.

Кроме того, клиенты могут передавать данные со счетчика и рассчитываться такими доступными вариантами: