Головна Фінанси Економія до 3 тис. грн: Нафтогаз пояснив, як платити менше за газ

Економія до 3 тис. грн: Нафтогаз пояснив, як платити менше за газ

Дата публікації: 24 березня 2026 08:50
Підрахунки на калькуляторі та платіжки. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендують громадянам сплачувати рахунки за газову комуналку карткою "Національного кешбеку". Йдеться про можливість розрахунку заощадженими коштами від купівлі товарів українських виробників.

Про це повідомляє пресцентр ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Що треба знати про розрахунок за газ карткою "Нацкешбек"

За інформацією компанії, оплата рахунків за газову комуналку карткою "Національного кешбеку" дозволить це робити швидко та зручно. Також там попередили про нові умови держпрограми.

Навесні українцям передбачена можливість отримати максимальну суму національного кешбеку у 3 000 грн за новими правилами.

Згідно зі змінами, тепер нараховується замість колишніх 10% кешбеку — 5% або 15%. Нові ставки залежать від категорії товарів. 

Як оплатити газ кешбек-коштами

Для участі у програмі та накопичення кешбеку потрібно виконати кілька кроків. Зокрема:

  1. Оформити спеціальну картку (віртуальну в банківському застосунку/фізичну у відділенні);
  2. Визначити картку(и) для розрахунків за покупки;
  3. Купувати українські товари, отримувати кешбек на спецрахунки;
  4. Використовувати кешбек для оплати комунпослуг.

Щоб оплатити газ кешбеком, необхідно:

  • авторизуватися у кабінеті споживача на сайті/застосунку постачальника газу;
  • обрати опцію оплати "Нацкешбек";
  • підтвердити списання кешбек-коштів зі спецрахунку.

Робити розрахунки треба до 25 числа щомісяця через такі цифрові сервіси:

Раніше повідомлялося, що у квітні деякі клієнти Газмережі отримають третю квитанцію за газ. Йдеться про необхідність розрахунку за надану послугу з техобслуговування газових мереж будинків.  

Також розповідали, що клієнтам Нафтогазу необхідно здійснювати оплату природного газу за новими реквізитами. У газопостачальній компанії уточнили, що дані оновляться автоматично.  

Часті питання

Коли треба передавати дані з лічильника газу 

Клієнти Газорозподільних мереж повинні передавати дані лічильників у період з 28 по 5 число щомісяця, що дасть змогу вести точний облік блакитного палива та надасть гарантію щодо коректності нарахувань.

Для інших операторів розподілу газу українці мають передавати дані до 5 числа щомісяця.

Навіщо клієнтів Нафтогазу просять оновлювати дані

Оновлення даних є вимогою Нафтогазу для забезпечення безперебійності надання послуг, що допоможе уникнути ризику використання даних іншими особами та забезпечить коректність розрахунків.

Важливо повідомляти про зміни у персональних даних. Зокрема, це необхідно робити у разі зміни контактного номера телефону, паспортних даних, якщо було куплене чи успадковане житло, змінилась електронна адреса. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
