Платіжки за газ: у квітні дехто заплатить додатково 1 000 грн

Гроші та комунальні платіжки.

У квітні 2026 року деяким клієнтам ТОВ "Газорозподільні мережі України" надійде додаткова, третя, квитанція за природний газ. У ній міститиметься сума до сплати за надання послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків, вартість якої залежить від низки факторів.

Про те, хто має заплатити більше наступного місяця.

Надання сервісу з техобслуговування мереж у квітні

За даними "Газмережі", надання послуги з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж — критично важливе задля безпеки громадян. Щоб не зростав ризик аварій, система газопостачання контролюється професіоналами. Працівники газорозподільної компанії здійснюють перевірки мережі на предмет витоку газу та проводять локалізацію, усувають виявлені несправності, роблять огляди та обстежують газогони та складові.

Закон "Про житлово-комунальні послуги" передбачає, що в оплату за доставку палива не входить витрата на ремонт та обслуговування газових комунікацій, через це їх було виокремлено в третю квитанцію. У новій платіжці буде вказана сума за послуги з обстеження, ремонту та оновлення газорозподільних систем, обладнання до вводів до об'єктів. Витрати з утримання комунікацій мають нести власники, співвласники, а також управителі будинків.

Йдеться про разовий платіж, що необхідно буде здійснювати кожні три-п'ять років залежно від терміну експлуатації мереж будинку.

Скільки українці заплатять додатково навесні

Як зазначається, після здійсненої перевірки загальна вартість обстеження буде розподілена пропорційно між усіма жителями у будинку.

Чим більшою буде кількість квартир у будинку і менша буде протяжність комунікацій, тим дешевше обійдуться роботи на одну квартиру. У 2026-му найменше така послуга коштує 120 грн.

Водночас, у будинках з невеликою кількістю квартир та розгалуженою системою будинкових газопроводів вартість послуги може сягати 1 000 грн.

Щодо приватних будинків, то там перевіряються газове обладнання, зовнішні та внутрішні газопроводи. У зв'язку з цим ціна буде аналогічною, як і в багатоквартирних будинках. Платити доведеться самостійно власнику приватного житла.

Часті питання

Що буде з тарифом на газ у квітні

У квітні 2026 року ціни на природний газ для побутових споживачів Нафтогазу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр (з ПДВ). Йдеться про річний тарифний план "Фіксований". Така вартість буде актуальною щонайменше до 30 квітня. Загалом, за чинними правилами, тарифи на газ не можна переглядати під час воєнного стану. Також не зміниться у квітні ціна за розподілу газу для населення.

За якими реквізитами треба сплачувати за газ у Нафтогазі

Навесні клієнти Нафтогазу повинні робити оплату за газ за оновленими реквізитами. Нові дані міститимуться у комунальних квитанціях і зміняться автоматично. Йтиметься про такі реквізити: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 40121452, Р/р UA723204780000026006000255925, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК". Окрім того, в автоматичному режимі мають оновитися реквізити у банках, які є партнерами Нафтогазу. Через це додавати нові дані не потрібно.