Головна Фінанси Зміна PIN-коду на карті Ощад — коли і яку суму стягують

Зміна PIN-коду на карті Ощад — коли і яку суму стягують

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:01
В Ощадбанку діють особливі правила зміни PIN-коду — що треба знати
Гроші та банківська карта. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" діють особливі правила щодо зміни PIN-коду банківських карток. Щоб не переплачувати за відповідну операцію за умовчанням, варто знати умови такої послуги.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Читайте також:

Правила зміни PIN-коду карт Ощадбанку

Клієнти фінустанови мають право багаторазово змінювати PIN-коди. Така можливість може стати в нагоді у разі шахрайських зазіхань чи якщо клієнт забув попередній.

Згідно з правилами банку, під час відкриття рахунку громадяни можуть самостійно встановити відповідний код із довільної комбінації чотирьох цифр.

Це дозволяється робити, використавши будь-який з таких варіантів:

  • у застосунку "Мобільний Ощад";
  • в офіційному чат-боті Ощадбанку;
  • в POS-терміналі у банківському відділенні;
  • у банкоматі/інформаційно-платіжному терміналі;
  • по дзвінку в контакт-центр.

Зокрема, змінити код можна через голосову помічницю, зателефонувавши за номером: 0800210800. В розмові потрібно повідомити про потребу заміни PIN-коду та сказати останні чотири цифри картки.

Через застосунок "Мобільний Ощад" замінити код можна за інструкцією:

  • обрати необхідну картку, якій треба замінити PIN-код;
  • зайти в пункт "Налаштування картки";
  • обрати "Налаштування PIN-коду";
  • вказати нову комбінацію чотирьох цифр.

Скільки коштує зміна коду у 2026 році

За правилами фінустанови, після першого введення PIN-коду карта активується та може бути придатною для застосування. Після цього клієнт на власний розсуд може обрати термін зміни коду.

На таку послугу встановлена особлива тарифікація. У разі виникнення потреби у зміні PIN-коду до картки під час першої спроби комісія не стягується. Проте за всі наступні автоматично списуватимуть певну суму з рахунку клієнта. Вартість становить 15 грн за одну спробу.

Щоб не переплачувати, можна замінити код через застосунок "Мобільний Ощад". Такий варіант не передбачає стягнення комісії.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку доступні два варіанти купівлі іноземної валюти. Відомо, які передбачені правила та ліміти.

Також ми писали, що термін дії старих карт в Ощадбанку закінчиться 30 червня. Проте декому їх вже анулювали. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
