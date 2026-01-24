В Ощадбанку пояснили, як самому заблокувати карту без Ощад24

Як заблокувати карту без "Ощад24" — пояснення банку
У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як діяти у разі необхідності блокування картки без застосунку "Ощад24" та відсутності можливості особистого прибуття у банківське відділення. Українцям назвали доступні канали зв'язку.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Проблеми із блокуванням карти в "Ощад24"
З таким питанням до банку звертаються клієнти фінустанови. Одна з громадянок зазначила, що в неї виникла необхідність блокування карти, тоді як в застосунку ця функція тимчасово не працює. Водночас, прибути у відділення фізично немає змоги.
"Не можу добитися того, щоби мені заблокували картку. В додатку цей функціонал постійно тимчасово не працює, на звернення отримую лише відписки. Куди мені ще звертатися у мої 84 роки? Відділення вашого банку закрите вже котрий рік. Їхати у район — це платити 1500 грн...", — йдеться у повідомленні.
Як заблокувати карту без "Ощад24"
Представник фінустанови зазначив, що у разі необхідності операції з блокування карти, окрім застосунку "Ощад24", доступні інші канали.
Щоб заблокувати картки, можна скористатися:
- чат-ботом Ощадбанку;
- дзвінком до контакт-центру за номером: 0800210800;
- на порталі через зворотний зв'язок.
"Також, на сайті банку є можливість зателефонувати через веб-дзвінок або здійснити дзвінок через вайбер", — пояснив представник банку.
