Головна Фінанси Як заблокувати карту без "Ощад24" — пояснення банку

Як заблокувати карту без "Ощад24" — пояснення банку

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 06:01
В Ощадбанку пояснили, як самому заблокувати карту без Ощад24
Людина тримає карту Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як діяти у разі необхідності блокування картки без застосунку "Ощад24" та відсутності можливості особистого прибуття у банківське відділення. Українцям назвали доступні канали зв'язку.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook. 

Читайте також:

Проблеми із блокуванням карти в "Ощад24"

З таким питанням до банку звертаються клієнти фінустанови. Одна з громадянок зазначила, що в неї виникла необхідність блокування карти, тоді як в застосунку ця функція тимчасово не працює. Водночас, прибути у відділення фізично немає змоги.

"Не можу добитися того, щоби мені заблокували картку. В додатку цей функціонал постійно тимчасово не працює, на звернення отримую лише відписки. Куди мені ще звертатися у мої 84 роки? Відділення вашого банку закрите вже котрий рік. Їхати у район — це платити 1500 грн...", — йдеться у повідомленні.

Як заблокувати карту без "Ощад24"

Представник фінустанови зазначив, що у разі необхідності операції з блокування карти, окрім застосунку "Ощад24", доступні інші канали.

Щоб заблокувати картки, можна скористатися:

  • чат-ботом Ощадбанку;
  • дзвінком до контакт-центру за номером: 0800210800;
  • на порталі через зворотний зв'язок.

"Також, на сайті банку є можливість зателефонувати через веб-дзвінок або здійснити дзвінок через вайбер", — пояснив представник банку. 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Як повідомлялося, клієнти Ощадбанку можуть втратити доступ до рахунків через фінмоніторинг. Громадяни можуть уникнути обмежень. 

Також писали, що Ощадбанк надає пенсіонерам щомісяця грошову допомогу. Долучитися до акції можуть власники деяких карток. 

Ощадбанк банки банківські карти блокування Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
