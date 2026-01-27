Ощадбанк встановив ліміти на купівлю валюти у 2026 році — які діють правила

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" дозволяє купувати іноземну валюту кількома способами, зокрема через функцію "Обмін валют" у мобільному застосунку. Відомо, які діють правила та які передбачені обмеження для відповідної процедури у 2026 році.

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

Реклама

Читайте також:

Варіанти придбання валюти в Ощадбанку

У 2026 році для клієнтів державної банківської установи надано два варіанти для купівлі іноземної валюти. Кожен з них наділений своїми перевагами. А саме:

через касу банку, особисто відвідавши найбільш зручне відділення банку;

дистанційно у застосунку "Мобільний Ощад".

Для можливості дистанційного придбання валюти необхідно заздалегідь відкрити валютну карту. Для здійснення такої операції у застосунку "Мобільний Ощад" клієнт повинен мати такі активні картки:

Карту в національній валюті (гривні); Карту в іноземній валюті (USD/EUR).

За відсутності валютної картки, її можна відкрити онлайн, виконавши такі кроки у застосунку:

з-поміж банківських продуктів обрати опцію "Мої можливості";

перейти в пункт "Замовити картку";

натиснути на розділ "Моя картка — Цифрова";

обрати пункт "Валюта рахунку".

Після цього картка з'явиться серед продуктів клієнта.

Дистанційний обмін валюти

Для здійснення переказу грошей між картами, відкритими у різних валютах, у мобільному застосунку необхідно:

обрати розділ "Платежі";

натиснути на пункт "Обмін валют";

вказати, з якої валюти відбуватиметься обмін;

написати суму фінансової операції;

підтвердити, з якої карти необхідно здійснити переказ.

Курс обміну валюти можна дізнатися у розділі "Ще".

У 2026 році передбачені обмеження на такі фінансові операції:

мінімальний розмір обміну не повинен бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);

максимальна сума для купівлі іноземної валюти не може перевищувати 50 тис. грн протягом місяця.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку термін дії старих карт закінчиться 30 червня цього року. Однак декому вже їх анулювали.

Також ми писали, що у 2026-му клієнтам Ощадбанку може загрожувати втрата доступу до рахунків через фінмоніторинг. Проте можна уникнути таких обмежень, знаючи деякі правила.