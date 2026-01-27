Відео
Україна
Головна Фінанси Купівля валюти в Ощадбанку 2026 — які умови та ліміти

Купівля валюти в Ощадбанку 2026 — які умови та ліміти

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 06:01
Ощадбанк встановив ліміти на купівлю валюти у 2026 році — які діють правила
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" дозволяє купувати іноземну валюту кількома способами, зокрема через функцію "Обмін валют" у мобільному застосунку. Відомо, які діють правила та які передбачені обмеження для відповідної процедури у 2026 році.

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

Читайте також:

Варіанти придбання валюти в Ощадбанку

У 2026 році для клієнтів державної банківської установи надано два варіанти для купівлі іноземної валюти. Кожен з них наділений своїми перевагами. А саме:

  • через касу банку, особисто відвідавши найбільш зручне відділення банку;
  • дистанційно у застосунку "Мобільний Ощад".

Для можливості дистанційного придбання валюти необхідно заздалегідь відкрити валютну карту. Для здійснення такої операції у застосунку "Мобільний Ощад" клієнт повинен мати такі активні картки:

  1. Карту в національній валюті (гривні);
  2. Карту в іноземній валюті (USD/EUR).

За відсутності валютної картки, її можна відкрити онлайн, виконавши такі кроки у застосунку:

  • з-поміж банківських продуктів обрати опцію "Мої можливості";
  • перейти в пункт "Замовити картку";
  • натиснути на розділ "Моя картка — Цифрова";
  • обрати пункт "Валюта рахунку".

Після цього картка з'явиться серед продуктів клієнта.

Дистанційний обмін валюти 

Для здійснення переказу грошей між картами, відкритими у різних валютах, у мобільному застосунку необхідно:

  • обрати розділ "Платежі";
  • натиснути на пункт "Обмін валют";
  • вказати, з якої валюти відбуватиметься обмін;
  • написати суму фінансової операції;
  • підтвердити, з якої карти необхідно здійснити переказ.

Курс обміну валюти можна дізнатися у розділі "Ще".

У 2026 році передбачені обмеження на такі фінансові операції:

  • мінімальний розмір обміну не повинен бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);
  • максимальна сума для купівлі іноземної валюти не може перевищувати 50 тис. грн протягом місяця.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку термін дії старих карт закінчиться 30 червня цього року. Однак декому вже їх анулювали. 

Також ми писали, що у 2026-му клієнтам Ощадбанку може загрожувати втрата доступу до рахунків через фінмоніторинг. Проте можна уникнути таких обмежень, знаючи деякі правила. 

Ощадбанк гроші банки валюта банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
