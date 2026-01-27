Ощадбанк встановив ліміти на купівлю валюти у 2026 році — які діють правила

Купівля валюти в Ощадбанку 2026 — які умови та ліміти
Держфінустанова "Ощадбанк" дозволяє купувати іноземну валюту кількома способами, зокрема через функцію "Обмін валют" у мобільному застосунку. Відомо, які діють правила та які передбачені обмеження для відповідної процедури у 2026 році.
Про це йдеться в офіційній інформації банку.
Варіанти придбання валюти в Ощадбанку
У 2026 році для клієнтів державної банківської установи надано два варіанти для купівлі іноземної валюти. Кожен з них наділений своїми перевагами. А саме:
- через касу банку, особисто відвідавши найбільш зручне відділення банку;
- дистанційно у застосунку "Мобільний Ощад".
Для можливості дистанційного придбання валюти необхідно заздалегідь відкрити валютну карту. Для здійснення такої операції у застосунку "Мобільний Ощад" клієнт повинен мати такі активні картки:
- Карту в національній валюті (гривні);
- Карту в іноземній валюті (USD/EUR).
За відсутності валютної картки, її можна відкрити онлайн, виконавши такі кроки у застосунку:
- з-поміж банківських продуктів обрати опцію "Мої можливості";
- перейти в пункт "Замовити картку";
- натиснути на розділ "Моя картка — Цифрова";
- обрати пункт "Валюта рахунку".
Після цього картка з'явиться серед продуктів клієнта.
Дистанційний обмін валюти
Для здійснення переказу грошей між картами, відкритими у різних валютах, у мобільному застосунку необхідно:
- обрати розділ "Платежі";
- натиснути на пункт "Обмін валют";
- вказати, з якої валюти відбуватиметься обмін;
- написати суму фінансової операції;
- підтвердити, з якої карти необхідно здійснити переказ.
Курс обміну валюти можна дізнатися у розділі "Ще".
У 2026 році передбачені обмеження на такі фінансові операції:
- мінімальний розмір обміну не повинен бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);
- максимальна сума для купівлі іноземної валюти не може перевищувати 50 тис. грн протягом місяця.
Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку термін дії старих карт закінчиться 30 червня цього року. Однак декому вже їх анулювали.
Також ми писали, що у 2026-му клієнтам Ощадбанку може загрожувати втрата доступу до рахунків через фінмоніторинг. Проте можна уникнути таких обмежень, знаючи деякі правила.
