В Ощадбанке действуют особые правила смены PIN-кода — что нужно знать

В госфинучреждении "Ощадбанк" действуют особые правила по изменению PIN-кода банковских карт. Чтобы не переплачивать за соответствующую операцию по умолчанию, стоит знать условия такой услуги.

Правила изменения PIN-кода карт Ощадбанка

Клиенты финучреждения имеют право многократно менять PIN-коды. Такая возможность может пригодиться в случае мошеннических посягательств или, если клиент забыл предыдущий.

Согласно правилам банка, при открытии счета граждане могут самостоятельно установить соответствующий код из произвольной комбинации четырех цифр.

Это разрешается делать, использовав любой из следующих вариантов:

в приложении "Мобильный Ощад";

в официальном чат-боте Ощадбанка;

в POS-терминале в банковском отделении;

в банкомате/информационно-платежном терминале;

по звонку в контакт-центр.

В частности, изменить код можно через голосовую помощницу, позвонив по телефону: 0800210800. В разговоре нужно сообщить о необходимости замены PIN-кода и сказать последние четыре цифры карты.

Через приложение "Мобильный Ощад" заменить код можно по инструкции:

выбрать необходимую карту, которой надо заменить PIN-код;

зайти в пункт "Настройки карты";

выбрать "Настройка PIN-кода";

указать новую комбинацию четырех цифр.

Сколько стоит смена кода в 2026 году

По правилам финучреждения, после первого введения PIN-кода карта активируется и может быть пригодной для применения. После этого клиент по своему усмотрению может выбрать срок смены кода.

На такую услугу установлена особая тарификация. В случае возникновения потребности в изменении PIN-кода к карте во время первой попытки комиссия не взимается. Однако за все последующие автоматически будут списывать определенную сумму со счета клиента. Стоимость составляет 15 грн за одну попытку.

Чтобы не переплачивать, можно заменить код через приложение "Мобильный Ощад". Такой вариант не предусматривает взимания комиссии.

