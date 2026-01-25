Картки Ощадбанку можуть анулювати — до якого часу треба замінити

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" термін дії старих платіжних карток добіжить кінця 30 червня 2026 року. Однак декому з клієнтів їх анулювали раніше, а дехто ще може втратити доступ до власних рахунків, згідно з внутрішніми правилами фінустанови.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

До якого часу діють старі карти Ощадбанку

За інформацією банку, йдеться про картки, термін дії яких добіг кінця ще з лютого 2022 року. Їх неодноразово пролонгували, проте автоматичне продовження торкнулося не всіх. З січня поточного року дві категорії клієнтів зобов’язали отримати нові картки.

Йдеться про такі платіжні пластикові карти:

термін дії картки закінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, і упродовж вересня-жовтня 2025-го за нею була виконана одна операція;

термін дії добіг кінця з лютого 2022 року до жовтня 2025-го, однак на залишку нуль, і за пів року до цього не було жодної операції.

Користувачам таких карт треба самостійно прибути у відділення банку та замовити нові.

Кому ще загрожує анулювання карт

Згідно з правилами банку, якщо клієнт упродовж року не користувався картою, то фінустанова почне списувати комісію за "обслуговування неактивних рахунків". Передбачається стягнення близько 100 грн.

Необхідно нею або користуватися, або повністю закрити, перед цим вивівши залишок коштів з карти через касу, термінал чи через переказ у застосунку. Якщо гроші залишаться, то рахунок не закриється.

Доступ до картки може заблокуватися до закінчення терміну дії, якщо людина протягом пів року не здійснювала жодної операції.

Водночас, повне анулювання карт в Ощадбанку можливе в автоматичному режимі, якщо клієнти більш ніж три роки не звертатимуться за власними коштами на рахунку, і взагалі не користуватимуться картою.

