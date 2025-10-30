Відео
Головна Фінанси Коректні цифри у платіжках — у Нафтогазі зробили попередження

Коректні цифри у платіжках — у Нафтогазі зробили попередження

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 09:11
Нафтогаз попередив клієнтів про важливі нюанси в оплаті — що треба знати
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулись до клієнтів із закликом до вчасної передачі показників з приладів обліку обсягу споживання блакитного палива. Така вимога — в інтересах самих споживачів для отримання коректних цифр у комунальних платіжках.

Про це інформує пресцентр "Нафтогазу" у соцмережі Facebook.

Від чого залежать коректні цифри в платіжках Нафтогазу

Як зазначають у компанії, обов’язком споживачів є надання показників лічильника газу. Відповідна вимога прописана у пункті 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою №2494 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з нею, побутовий споживач, який за умовами договору розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця знімати фактичні дані приладу обліку та передавати до 5 числа включно.

"Для відображення коректної інформації в рахунках за газ, будь ласка, передавайте фактичні показання лічильника з 28 по 5 число щомісяця. Звертаємо Вашу увагу, що пунктом 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 передбачено обов’язок споживача передавати показники лічильника газу", — йдеться у повідомленні.

Якщо цю вимогу проігнорувати, то відбудеться нарахування обсягу за середньою нормою споживання газу.

Для цього можна обрати один із зручних варіантів:

Інші нюанси, які впливають на правильність даних у платіжці

За даними ГК "Нафтогаз України", уникнути проблем з правильністю даних та можливою появою боргів можна у разі недопуску інших помилок. Для цього важливо також слідкувати за:

  • Правильністю внесення реквізитів

Якщо клієнт припуститься помилки під час заповнення платіжних квитанцій, зокрема, якщо пропустить індивідуальний особовий номер, то гроші можуть не зарахувати на баланс. Це може створити штучний борг, на урегулювання якого піде певний час.

  • Стабільністю в оплаті за послугу

Якщо громадянин пропустить оплату за паливо до 25 числа поточного місяця, то з наступного отримає рахунок із боргом.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
