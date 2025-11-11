Відео
Відео

Ціни на газ із 1 грудня — українцям озвучили тариф за 1 кубометр

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:59
Тарифи на природний газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 грудня
Комунальні квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 грудня 2025 року більшість українців платитимуть за природний газ за тарифом 7,96 грн/кубометр. Йдеться про клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз", яких налічується 98% від загальної кількості.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали уряду. 

Читайте також:

Вартість газу для українців з 1 грудня

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, українці під час зими будуть платити за блакитне паливо за сталими цінами. Тобто, надалі буде зберігатися дія мораторію на підвищення цін на блакитне паливо, попри складну ситуацію у сфері енергетики.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що обслуговує більшість громадян, постачатиме газ за незмінною вартістю у 7,96 грн за кубометр. Йдеться про тих клієнтів, які користуються тарифним планом "Фіксований".

За умови використання 9,9 куб. м блакитного палива, що є стандартною соціальною нормою на трьох осіб за наявності газової плити та гарячого водопостачання, абоненти "Нафтогазу" заплатять суму у 79 грн. При цьому:

  • у разі використання 16,2 куб. м (троє людей, наявна газова плита, відсутнє гаряче водопостачання та газовий водонагрівач) — 129 грн;
  • у разі використання 31,5 куб. м (троє людей, наявна газова плита  та газовий водонагрівач) — 250 грн.

Хто зможе платити за блакитне паливо менше

У ГК "Нафтогаз України" надають можливість частині клієнтів платити менше у разі дотримання кількох умов. Зокрема, менше платять ті, хто виконує вимогу вчасного розрахунку онлайн — до 15 числа кожного місяця.  

"Для отримання знижки у розмірі 1% необхідно здійснювати оплату через наші сервіси, будь-яким зручним способом", — повідомили у компанії.

Громадянам доступні для оплати такі онлайн-сервіси:

  1. На сайті без реєстрації.
  2. В особистому кабінеті.
  3. В чат-ботах Gasua у Viber чи Telegram.

Відповідну знижку за дотримання вищевказаних умов зарахують автоматично, починаючи з наступного розрахункового місяця.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі розповіли, як отримати довідку про відсутність боргу за газ. Така послуга доступна в дистанційному режимі. 

Також ми розповідали, що клієнтів Нафтогазу закликали контролювати актуальність поданої інформації. Це допоможе уникнути проблем з доступом до послуг.  

тарифи комунальні послуги Нафтогаз газ ціни
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
