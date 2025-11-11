Тарифи на природний газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 грудня

Комунальні квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 грудня 2025 року більшість українців платитимуть за природний газ за тарифом 7,96 грн/кубометр. Йдеться про клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз", яких налічується 98% від загальної кількості.

Вартість газу для українців з 1 грудня

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, українці під час зими будуть платити за блакитне паливо за сталими цінами. Тобто, надалі буде зберігатися дія мораторію на підвищення цін на блакитне паливо, попри складну ситуацію у сфері енергетики.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що обслуговує більшість громадян, постачатиме газ за незмінною вартістю у 7,96 грн за кубометр. Йдеться про тих клієнтів, які користуються тарифним планом "Фіксований".

За умови використання 9,9 куб. м блакитного палива, що є стандартною соціальною нормою на трьох осіб за наявності газової плити та гарячого водопостачання, абоненти "Нафтогазу" заплатять суму у 79 грн. При цьому:

у разі використання 16,2 куб. м (троє людей, наявна газова плита, відсутнє гаряче водопостачання та газовий водонагрівач) — 129 грн;

у разі використання 31,5 куб. м (троє людей, наявна газова плита та газовий водонагрівач) — 250 грн.

Хто зможе платити за блакитне паливо менше

У ГК "Нафтогаз України" надають можливість частині клієнтів платити менше у разі дотримання кількох умов. Зокрема, менше платять ті, хто виконує вимогу вчасного розрахунку онлайн — до 15 числа кожного місяця.

"Для отримання знижки у розмірі 1% необхідно здійснювати оплату через наші сервіси, будь-яким зручним способом", — повідомили у компанії.

Громадянам доступні для оплати такі онлайн-сервіси:

На сайті без реєстрації. В особистому кабінеті. В чат-ботах Gasua у Viber чи Telegram.

Відповідну знижку за дотримання вищевказаних умов зарахують автоматично, починаючи з наступного розрахункового місяця.

