Гроші в руках на фоні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Перехід з центрального опалення на електричне може позначитися на розмірі житлової субсидії. Адже після встановлення нового обладнання витрати на електроенергію зростають. Але автоматично враховувати їх під час розрахунку допомоги Пенсійний фонд не буде. Відомо, що потрібно зробити українцям, аби отримувати субсидію після зміни способу опалення.

Про це розповідає Новини.LIVE.

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Що буде з субсидією після переходу на інший вид опалення

Якщо українці відмовилися від централізованого опалення та перейшли на електричне, право на житлову субсидію за ними зберігається. Однак щойно теплопостачальна компанія повідомить Пенсійний фонд про відключення житла від центрального опалення, розмір допомоги автоматично перерахують. У субсидії залишаться лише ті комунальні послуги, якими родина продовжує користуватися. А ось для отримання допомоги на електроопалення доведеться подати нову заяву та декларацію про доходи.

Коли ПФУ може відмовити в субсидії на електроопалення

Перехід на електроопалення потрібно офіційно оформити. Для цього знадобляться:

дозвіл спеціальної комісії;

акт про відключення від централізованого опалення;

проєкт та внесені обленерго зміни до паспорта точки розподілу електроенергії.

Якщо ж власник житла встановив електроопалення самовільно, отримати субсидію за підвищеними нормами споживання електроенергії він не зможе. Пенсійний фонд спочатку перевірить, чи все оформлено правильно, і лише після цього врахує додаткові обсяги електроенергії, необхідні для обігріву житла.

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Чи можна отримувати субсидію на два види опалення

Така можливість є у мешканців багатоквартирних будинків. Навіть після відключення квартири від центрального опалення власнику можуть продовжувати нараховувати плату за обігрів місць загального користування. У такому разі Пенсійний фонд може призначити субсидію одразу на два види опалення — електричне у квартирі та централізоване в місцях загального користування.

Куди звертатися для переоформлення субсидії

Подати нову заяву та декларацію можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через уповноважених представників місцевої ради;

через портал "Дія";

поштою.

Якщо виникли запитання щодо оформлення допомоги, можна зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753.

Раніше Новини.LIVE писали, від яких доходів залежить розмір субсидії. Пенсійний фонд враховує зарплати, пенсії, стипендії, соціальні виплати та інші надходження за визначені розрахункові періоди. Чим більше заробляє родина, тим вищим буде її обов’язковий платіж і меншою державна допомога.

Також ми розповідали, чи дадуть субсидію українцям, які ніде офіційно не працюють. Навіть без зарплати можна отримувати допомогу на комуналку — наприклад, якщо людина тривалий час хворіє, має інвалідність або перебуває в полоні. Субсидію також можуть призначити тим, хто отримував пенсію чи стипендію або за кого сплачували ЄСВ.