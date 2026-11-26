Деньги в руках на фоне квитанции. Фото: Новини.LIVE

Переход с центрального отопления на электрическое может повлиять на размер жилищной субсидии. Ведь после установки нового оборудования расходы на электроэнергию возрастают. Однако Пенсионный фонд не будет автоматически учитывать их при расчете пособия. Известно, что нужно сделать украинцам, чтобы получать субсидию после смены способа отопления.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Что будет с субсидией после перехода на другой вид отопления

Если украинцы отказались от централизованного отопления и перешли на электрическое, право на жилищную субсидию у них сохраняется. Однако как только теплоснабжающая компания сообщит Пенсионный фонд об отключении жилья от центрального отопления, размер помощи автоматически пересчитают. В субсидию войдут только те коммунальные услуги, которыми семья продолжает пользоваться. А вот для получения помощи на электроотопление придется подать новое заявление и декларацию о доходах.

Когда ПФУ может отказать в субсидии на электроотопление

Переход на электроотопление необходимо официально оформить. Для этого потребуются:

разрешение специальной комиссии;

акт об отключении от централизованного отопления;

проект и внесенные "Обленерго" изменения в паспорт точки распределения электроэнергии.

Если же владелец жилья установил электроотопление самовольно, получить субсидию по повышенным нормам потребления электроэнергии он не сможет. Пенсионный фонд сначала проверит, все ли оформлено правильно, и только после этого учтет дополнительные объемы электроэнергии, необходимые для обогрева жилья.

Читайте также:

Можно ли получать субсидию на два вида отопления

Такая возможность есть у жильцов многоквартирных домов. Даже после отключения квартиры от центрального отопления владельцу могут продолжать начислять плату за обогрев мест общего пользования. В таком случае Пенсионный фонд может назначить субсидию сразу на два вида отопления — электрическое в квартире и централизованное в местах общего пользования.

Куда обращаться для переоформления субсидии

Подать новое заявление и декларацию можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

через уполномоченных представителей местного совета;

через портал "Дія";

по почте.

Если возникли вопросы по оформлению помощи, можно позвонить на горячую линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753.

Ранее Новини.LIVE писали, от каких доходов зависит размер субсидии. Пенсионный фонд учитывает зарплаты, пенсии, стипендии, социальные выплаты и другие поступления за определенные расчетные периоды. Чем больше зарабатывает семья, тем выше будет ее обязательный платеж и меньше государственная помощь.

Также мы рассказывали, дадут ли субсидию украинцам, которые нигде официально не работают. Даже без зарплаты можно получать помощь на коммунальные услуги — например, если человек длительное время болеет, имеет инвалидность или находится в плену. Субсидию также могут назначить тем, кто получал пенсию или стипендию, либо за кого уплачивали ЕСВ.